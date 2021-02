Video/ Milan Crotone (4-0) gol e highlights, i rossoneri calano il poker (Serie A)

VIDEO MILAN CROTONE (4-0): I ROSSONERI RESTANO PRIMI

L’Inter aveva aperto la ventunesima giornata di Serie A battendo la Fiorentina per 2 a 0 e salendo momentaneamente in testa alla classifica. Il Milan era quindi obbligato a vincere per riprendersi il primato e i rossoneri non deludono liquidando il Crotone con un secco 4-0. Diamo quindi un’occhiata al video con gli highlights e i gol del match che si è disputato al Meazza: domenica grigia e uggiosa a Milano con la pioggia a fare compagnia ai protagonisti in campo, il canovaccio della partita è chiaro sin dal fischio d’inizio del signor Pairetto. Gli uomini di Pioli impostano la manovra e fanno girare palla nella metà campo avversaria impedendo ai pitagorici di ripartire e affacciarsi in avanti anche se Ounas e Di Carmine riescono a mettere sull’attenti Donnarumma, approfittando di qualche distrazione di troppo da parte di Tomori. Come al solito ci deve pensare Ibrahimovic a sbrogliare la matassa: il fuoriclasse svedese è bravissimo a chiudere una fulminea triangolazione con Leao e a battere Cordaz anche grazie al buco di Rispoli che gli spiana la strada verso il 500^ gol a livello di club.

VIDEO MILAN CROTONE: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa i padroni di casa dilagano ancora con Ibrahimovic che deve solo buttarla dentro visto che a fare tutto il resto ci pensa Theo Hernandez che sfonda con una facilità imbarazzante sulla corsia di sinistra e serve un cioccolatino per il quasi 40enne di Malmoe. I pitagorici vanno in tilt e vengono puniti anche da Rebic che piazza un uno-due da KO nel giro di 60 secondi, una dichiarazione di resa imbarazzante per gli uomini di Stroppa al quindicesimo KO in campionato che li mantiene all’ultimo posto in classifica con la zona salvezza che non si allontana più di tanto perché solo il Torino ha fatto punti. Il Milan invece – nonostante le assenze – sale a 49 punti e prosegue la corsa assieme ai cugini nerazzurri, il ritorno in Champions League è sempre più vicino ma i tifosi a questo punto sognano ben altro.

VIDEO MILAN CROTONE 4-0, LE DICHIARAZIONI

Alessio Romagnoli è una delle grandi certezze di questo Milan che continua a trottare: “Viviamo alla giornata, oggi dovevamo pensare solo a vincere e ci siamo riusciti, nel primo tempo siamo stati un po’ troppo lenti, nella ripresa invece abbiamo fatto tutto alla perfezione. Il nostro obiettivo primario resta la Champions, certo se poi a inizio aprile dovessimo trovarci ancora là davanti a tutti… Il doppio impegno non ci spaventa, sono mesi che giochiamo ogni 3 giorni e ormai ci siamo abituati, sabato prossimo ci aspetta un’altra sfida difficile con lo Spezia. Tomori? Bel difensore, un rinforzo che ci può far comodo”. Il commento di Stefano Pioli nel post-partita: “Ibra non mi stupisce più, sappiamo tutti che è un grande campione e io lo vedo quando si allena in settimana e l’impegno che ci mette ogni volta, sarei sorpreso se non volesse prolungare per almeno un altro annetto. Ci ha aiutato tantissimo nel nostro percorso di crescita, gli altri ragazzi ci hanno messo del loro compiendo passi da gigante rispetto a quando sono arrivato qui. Sulla partita c’è poco da dire, vittoria strameritata e dominata dal primo al novantesimo. Il nostro obiettivo principale è quello di pretendere il massimo e vincere ogni singola partita, siamo consapevoli delle nostre qualità e puntiamo sempre a fare risultato, non dobbiamo mai accontentarci perché non fa parte della nostra mentalità. Non credo sia ancora il momento di guardare la classifica, a breve arriverà un tour de force micidiale in cui giocheremo ogni 3 giorni tra campionato e coppe, dobbiamo essere pronti e tutti al 100%”. Giovanni Stroppa non riesce a darsi pace per la resa incondizionata dei suoi: “Per oltre un’ora siamo rimasti in partita, dopo il secondo gol del Milan siamo spariti, ho visto cinque minuti assurdi da parte nostra, mi dispiace molto per come la squadra abbia mollato in questa maniera perché soprattutto nel primo tempo avevamo tenuto bene il campo”.

VIDEO MILAN CROTONE 4-0, IL TABELLINO

MILAN-CROTONE 4-0 (1-0)

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié (87’ Krunic), Meité; Saelemaekers (46’ Castillejo), Rafael Leao (62’ Calhanoglu), Rebic (77’ Hauge); Ibrahimovic (77’ Mandzukic). All. Stefano Pioli.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pedro Pereira, Zanellato, Benali (72’ Eduardo Henrique), Vulic (78’ Petriccione), Rispoli; Di Carmine (78’ Simy), Ounas (64’ Riviere). All. Giovanni Stroppa.

ARBITRO: Luca Pairetto (Sez. di Nichelino).

AMMONITI: 36’ Saelemaekers (M), 74’ Rispoli (C), 81’ Romagnoli (M), 86’ Calabria (M).

RECUPERO: 0’ pt, 0’ st.

MARCATORI: 30’ e 64’ Ibrahimovic (M), 69’ e 70’ Rebic (M).