Video/ Milan Dinamo Zagabria (3-1) gol e highlights: il diavolo guadagna tre punti

In Milan Dinamo Zagabria sono i rossoneri a dettare il pallino del gioco, da notare infatti gli strappi di Theo Hernandez sulla fascia che però, ad inizio primo tempo, come tutto l’attacco rossonero, colpisce a a salve. Il nervosismo è alto con Stefano Pioli che in più di un’occasione ha contestato l’arbitraggio. Le occasioni più ghiotte sono quelle sprecate da Giroud che prende posizione in mezzo alla difesa, si gira e colpisce andando però alto sopra la traversa. Lo farà per ben due volte prima di sbloccarsi e trovare il gol su un bel passaggio smarcante da parte di Tomori, il francese verrà poi atterrato in area di rigore e da lì batterà il calcio dal dischetto.

Troppi buchi nell’acqua offensivi però da parte dei ragazzi allenati da Pioli. Il primo è sicuramente un lancio di Calabria che pesca Leao tra i difensori, ma a tu per tu con il portiere il portoghese tira fuori. Sul finale di primo tempo invece è la Dinamo Zagabria che alza la testa e prova un tiro da dentro l’area con Petkovic che impegna Maignan. Ma nonostante il tuffo del portiere il pallone finisce a lato.

VIDEO MILAN DINAMO ZAGABRIA, IL SECONDO TEMPO

I rossoneri nella ripresa alzano il ritmo e sembrano entrare in partita. Lo dimostra il goal che porta li porta sul 2-0, ossia quello di Saelemaekers, con un tiro al volo propiziato dal cross di Giroud. Azione e conclusione già vista in campionato con la prima rete del belga in questa stagione. La Dinamo Zagabria però riesce ad accorciare le distanze grazie al goal di Orsic che segna a Maignan grazie ad un passaggio illuminante di Petkovic che trova il compagno di squadra con un passaggio rasoterra che taglia la difesa rossonera, troppo pigra in questa occasione.

Risultato secco di 3-1 con il primo goal stagionale di Pobega che segna un eurogoal, sicuramente un bel biglietto da visita per la sua prima apparizione in Champions League. A parte questo acuto però la partita è stata gestita dai rossoneri che alla fine si portano a casa il risultato risparmiando le energie per la Serie A. La Dinamo Zagabria infatti non è più riuscita a rendersi pericolosa dopo il goal e probabilmente il terzo goal ha un po’ demoralizzato la squadra. Infatti si vedeva una corsa molto blanda da parte dei giocatori, che per questa occasione hanno indossato la maglia bianca.

VIDEO MILAN DINAMO ZAGABRIA, IL TABELLINO

Milan Dinamo Zagabria 3-1 (1-0)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli.

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Moharami, Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic; Petkovic, Orsic. All.: Cacic.

AMMONITI: Orsic, Marin

MARCATORI: Giroud, Salaemakers, Orsic, Pobega











