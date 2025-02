VIDEO MILAN FEYENOORD: FLOP DEI ROSSONERI!

Video Milan Feyenoord che parte subito con il botto grazie alla rete dopo appena 37 secondi firmato dal messicano Santiago Gimenez. L’osservato speciale di giornata impiega solamente una manciata di secondi per colpire la propria ex squadra, approfittando di una grande sponda di testa del difensore Thiaw. Milan che va vicinissimo al raddoppio con la duplice occasione capitata ai piedi di Joao Felix e Theo Hernandez. Il primo calcia sopra il portiere mentre il secondo becca il palo in respinta. Leao poco dopo impegna Wellenreuther che risponde con un tuffo basso levando la palla dall’angolino. Ottimo primo tempo della compagine di mister Conceicao.

Si complica la situazione in casa Milan: Theo Hernandez incorre in una doppia ammonizione e costringe i rossoneri a rimanere in dieci uomini. Ingenuità colossale del francese che ha simulato un intervento falloso e si è beccato la doppia sanzione. Fayenoord che pareggia i conti con Carranza. Il giocatore svetta più in alto di tutti e trova il modo di segnare sul cross di Bueno. Poco prima Thiaw aveva sfiorato il raddoppio con l’intervento magistrale del portiere. Finisce qui l’avventura del Milan in Champions League con il doppio scontro con gli olandesi del Feyenoord che avanzano agli ottavi di finale.

VIDEO MILAN FEYENOORD: GOL E HIGHLIGHTS