VIDEO MILAN FIORENTINA: LA SINTESI

Davvero da incubo l’inizio per il Milan in questa sfida contro la Fiorentina che parte forte e mette sotto pressione Thiaw costringendolo subito all’autogol. Arriva un cross basso verso il difensore rossonero che interviene goffamente e fa 1-0 ma nella porta sbagliata. Poi arriva un assist suntuoso di Dodo che crossa al bacio per Kean che deve solo appoggiare di testa, un 2-0 che riflette i valori in campo in questo avvio.

Il Milan però non demorde e riesce con una perla di Pulisic a trovare la rete che dimezza lo svantaggio alla fine del primo tempo, l’americano crossa in mezzo dove Abraham la stoppa di petto e poi libera un bel destro che non riesce DeGea ad intercettare. Un secondo tempo tutto da vivere poi nel video degli highlights alla fine di questo articolo.

VIDEO MILAN FIORENTINA, IL SECONDO TEMPO

Al termine di una gara piena di colpi di scena, ribaltamenti di fronte e momenti ad altissima intensità. Il gol finale lo segna Fofana, che al 79′ si inserisce con i tempi giusti su una respinta corta della difesa rossonera e di prima intenzione scarica un destro potente che si infila sotto la traversa, chiudendo definitivamente i conti nonostante l’assalto finale del Milan.

VIDEO MILAN FIORENTINA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS