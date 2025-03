VIDEO MILAN FUTURO CAMPOBASSO, LA PARTITA

Come era lecito aspettarsi, il Milan Futuro fatica contro il Campobasso ben schierato in campo che approfitta di un pressing ben equilibrato che chiude le linee di passaggio ai rossoneri. Serra prova ad impostare l’azione per i suoi, ma purtroppo non riesce ad attivare il tridente in attacco che si limita al supporto della difesa.

Poi però arriva il momento in cui il Milan fa vedere le sue qualità, sopratutto quando si tratta dei singoli. Abbiamo un contropiede con Camarda che alla fine riesce a mettere il pallone sotto il sette e a portare avanti i suoi, ma la difesa sembra molto ballerina e il secondo tempo sarà ancora più entusiasmante.

VIDEO MILAN FUTURO CAMPOBASSO, IL SECONDO TEMPO

Milan Futuro Campobasso termina 2-2 in un match molto combattuto. Nel primo tempo, Camarda apre le danze per i rossoneri, sfruttando un contropiede ben orchestrato e un cross preciso, mettendo la palla sotto l’incrocio. I padroni di casa dominano per lunghi tratti, ma gli ospiti non si arrendono.

Nella ripresa, Alesi raddoppia per il Milan Futuro con un’azione personale in area, finalizzando un ottimo assist. Tuttavia, il Campobasso non si lascia intimorire e riesce a reagire. Bifulco accorcia le distanze con un gol che riapre la partita.

Pochi minuti dopo, il Campobasso pareggia con un altro gol, fissando il risultato finale sul 2-2. La partita è stata caratterizzata da un buon ritmo e dalla voglia di entrambe le squadre di conquistare i tre punti.

VIDEO MILAN FUTURO CAMPOBASSO: GOL E HIGHLIGHTS