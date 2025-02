VIDEO MILAN FUTURO LUCCHESE, GOL E HIGHLIGHTS: COLPO IN TRASFERTA!

Allo Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno la Lucchese si aggiudica la vittoria in trasferta vincendo per 2 a 0 contro il Milan Futuro. Nel primo tempo i giovani lombardi sembrano cominciare la gara con il piglio giusto sebbene la conclusione di Magrassi di testa al 3′ si riveli imprecisa e lo spunto di Ianesi viene invece contenuto in angolo poi all’8′.

I toscani prendono però in mano le redini dell’incontro sbloccando il punteggio tramite il gol firmato da Tumbarello al 29′ grazie ad un tiro preciso da fuori area. La rete del raddoppio arriva verso il 35′ quando Saporiti insacca la sfera venendo favorito da un rimpallo.

Nel secondo tempo i rossoneti tentano di darsi una svegliata cogliendo tuttavia soltanto il palo al 55′ con uno spunto poco fortunato di Magrassi. Nel finale le Pantere non chiudono i conti mancando la rete del potenziale tris definitivo per colpa delle parate effetutate da Nava, bravo a salvare la sua porta sia al 64′ sul tiro di Magnaghi che al 79′ sullo spunto di Saporiti, aiutandosi con il palo.

VIDEO MILAN FUTURO LUCCHESE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS