VIDEO MILAN FUTURO SPAL: VITTORIA DEI ROSSONERI!

Video Milan Futuro Spal che inizia con dominio da parte dei rossoneri. La prima occasione da sottolineare capita tra i piedi di Branca che però non è preciso. Poco dopo Bartesaghi colpisce il pallone centralmente con il portiere Galditti che prende in tempo la sfera allontanando il pericolo. Sandri dalla distanza mette a dura prova le qualità di Galeotti che risponde sempre presente. Branca di tacco sfiora la grande rete che arriva poco più tardi dagli 11 metri con Sandri. Grande merito va dato all’ex Palermo Traore, bravissimo ad entrare in area di rigore, trovando la massima punizione.

Video Napoli Trento (89-114)/ Sintesi e highlights: 24 punti per Ford! (Lega A basket, 10 maggio 2025)

Pochissime emozioni nel corso della seconda frazione con la squadra di Massimo Oddo in gestione con la vittoria che regala speranze ai tifosi rossoneri. Adesso si deciderà tutto nella gara di ritorno con i rossoneri in vantaggio di una rete con il gol dell’ex Sestri Levante Sandri. Per la Spal partita da dimenticare con la salvezza che dovrà essere conquistata direttamente davanti al pubblico di casa del Paolo Mazza.

Video Sestri Levante Lucchese (2-1)/ Gol e highlights: successo ligure (Serie C)

VIDEO MILAN FUTURO SPAL: GOL E HIGHLIGHTS