VIDEO MILAN FUTURO VIS PESARO: RETROCESSIONE MATEMATICA

Video Milan Futuro Vis Pesaro che si apre con tanto equilibrio e poche emozioni. Camarda è tra i giocatori più attivi della partita. Il giovane attaccante cresciuto nel settore giovanile rossonero si fa vedere in più di un’occasione ma senza trovare la porta. Chi trova la porta invece è Raychev. Il giocatore degli ospiti si ritrova davanti al portiere Nava che compie un assoluto miracolo sull’errore di Bartesaghi. Il risultato rimane sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti.

Video Ascoli Legnago Salus (1-2)/ Gol e highlights: Dore non evita la retrocessione (Serie C, 27 aprile 2025)

Il secondo tempo si apre con la rete del Vis Pesaro con Raychev che fredda Nava. Milan Futuro che nel resto del secondo tempo si getta in avanti per recuperare il risultato. Milan che risponde poco dopo con Sandri. Il centrocampista riceve la palla da Alesi che finta un dribbling e poi scaricare il pallone al compagno che calcia fuori. Traversa di Camarda e poi rete nel finale di Alesi per il pareggio. Milan Futuro che finisce il campionato a quota 34 punti retrocedendo in Serie D vista la vittoria, anche, da parte dello Spal per 3-0.

Video Virtus Bologna Varese (104-67)/ Sintesi e highlights: Hands non basta! (Lega A basket, 27 aprile 2025)

VIDEO MILAN FUTURO VIS PESARO: GOL E HIGHLIGHTS