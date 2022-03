Video/ Milan Inter (0-0) highlights: derby senza gol a San Siro (Coppa Italia)

VIDEO MILAN INTER (0-0): PRIMO ATTO SENZA GOL IN COPPA ITALIA

Tutto rimandato al match di ritorno: 0-0 tra Milan e Inter nella semifinale d’andata di Coppa Italia, tante occasioni da gol ma nessun guizzo vincente sotto rete. Frustata di Calhanoglu che impegna Maignan dopo 7′, il derby parte già ad alti ritmi e all’11’ i rossoneri sfiorano il gol con Theo Hernandez, che riesce a penetrare in area ma solo di fronte al portiere nerazzurro calcia d’un soffio a lato. L’Inter prova a reagire e Tomori deve coprire su Dzeko, ma i nerazzurri vanno un po’ in affanno anche in occasione di un paio di disimpegni sbagliati di Handanovic. Al 21′ finalmente primo squillo della formazione allenata da Simone Inzaghi con una frustata di Dzeko che viene però bloccata a terra con sicurezza da Maignan.

Probabili formazioni Fiorentina Juventus/ Quote, Allegri in emergenza (Coppa Italia)

Al 26′ tegola per Pioli che deve rinunciare a Romagnoli, ko per un problema al flessore. Al suo posto entra Kalulu. Subito dopo doppia chance per Leao, che non inquadra la porta ma riesce comunque a giocare due palloni interessanti. Viene ammonito Brozovic, quindi al 34′ una girata di Florenzi viene deviata in angolo da De Vrij. Al 40′ si immola Skriniar su una conclusione di Krunic, poi i rossoneri non concretizzano un contropiede con Saelemakers e nonostante i ritmi alti si va al riposo a San Siro sullo 0-0.

DIRETTA/ Milan Inter (risultato finale 0-0): appuntamento al ritorno

VIDEO MILAN INTER: IL SECONDO TEMPO

Il Milan prova subito a partire forte nella ripresa, Leao impegna subito Handanovic quindi viene murata una conclusione di Saelemaekers. Ci prova Calhanoglu che trova però la pronta risposta di Maignan, ancora Milan in avanti con una gran botta di Florenzi e al 18′ con una velenosa conclusione di Krunic che si perde di poco sul fondo. Viene ammonito nel frattempo Lautaro Martinez per un’entrata su Maignan in uscita, quindi tempo di cambi con lo stesso Lautaro e Barella che lasciano spazio a Sanchez e Vidal, mentre nel Milan c’è un triplo cambio con Krunic, Leao e Saelemaekers che lasciano spazio a Messias, Brahim Diaz e Rebic. Poco dopo la mezz’ora Kalulu si esibisce in un salvataggio molto complicato su Sanchez. Al 32′ bel contropiede milanista ma Rebic sbaglia i tempi dell’assist per Giroud, quindi Correa prende il posto di Dzeko nell’Inter. Nel Milan ultimo cambio con Calabria che rileva Florenzi, mentre Inzaghi al 43′ inserisce Gosens, all’esordio, e Darmian al posto di Perisic e Dumfries: si chiude però a reti bianche.

Probabili formazioni Milan Inter/ Quote, i numeri di Dzeko-Lautaro contro il Diavolo

VIDEO MILAN INTER: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Ecco ora, per il video di Milan Inter, le dichiarazioni dei due allenatori. Secondo Stefano Pioli il Milan meritava di più in questo derby: “Abbiamo giocato una buona partita. Meritavamo qualcosa di più, nell’ottica delle due partite è un buon risultato ma credo che la squadra meritasse di vincere. È un raccolto parziale, ma sono soddisfatto della prestazione. Stiamo dimostrando di potercela giocare, è quello che vogliamo. Pensiero al Napoli? No, ho scelto la squadra che stava meglio, sappiamo quanto sarà importante quella gara ma avremo il tempo necessario per prepararlo bene. Contro il Napoli sarà una partita difficile, sono meritatamente in testa al campionato. Insieme a noi, l’Inter, la Juve e l’Atalanta si giocano lo Scudetto. Lo affronteremo nel modo migliore possibile”.

Secondo Simone Inzaghi né la sua Inter né gli avversari hanno fatto faville: “A tutte e due le squadre è mancata brillantezza. Gli altri derby sono stati un po’ più spettacolari, ma è vero che siamo avanti nella stagione, la posta in palio è alta perché passare il turno significa fare una finale. Le due squadre erano un po’ bloccate. Contro la Salernitana sarà una gara importante per noi, dobbiamo essere bravi a recuperare le forze fisiche e soprattutto mentali in due giorni e mezzo. Mancano due mesi al ritorno di questa semifinale, saranno molto molto intensi e ci sono tantissime partite da fare. Sono molto contento del rientro di Gosens e Correa, hanno fatto quasi tutta la settimana a pieno regime, li stiamo aspettando ed hanno dimostrato anche stasera che giocare uno spezzone di Coppa Italia è stato molto molto importante“.



LEGGI ANCHE:

Video/ Avellino-Spezia (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 41^ giornata)Video/ Cesena-Spezia (1-2): highlights e gol della partita (Serie B quarti playoff 2015-2016)VIDEO/ Chievo-Sassuolo (1-1): highlights e gol della partita. Le parole di Di Francesco (Serie A 2015-2016, 25^ giornata)

© RIPRODUZIONE RISERVATA