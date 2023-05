VIDEO/ Milan Inter (0-2) gol e highlights. Dzeko-Mkhitaryan squarciano il derby!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MILAN INTER: TANTE EMOZIONI!

Andiamo a vedere il video gol e highlights di Milan Inter. L’Intervince il primo round della semifinale di Champions League nel derby contro il Milan, prendendosi un vantaggio che potrebbe essere decisivo in vista del ritorno. Su una punizione per i nerazzurri Acerbi trova la deviazione di Tonali in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner battuto da Calhanoglu, Dzeko trova una splendida girata in area e batte Maignan, portando in vantaggio all’8′ la squadra di Simone Inzaghi. Il Milan accusa il colpo e l’Inter all’11′ trova il micidiale uno-due: Dimarco scende sulla sinistra e mette nel mezzo, velo di Lautaro Martinez per l’inserimento di Mkhitaryan che piazza alle spalle di Maignan il clamoroso 0-2.

Inizio di partita shock per il Milan che rischia il tracollo al 16′: bordata di Calhanoglu che gira e colpisce il palo interno a Maignan battuto, il portiere rossonero sugli sviluppi dell’azione si oppone a Barella col ginocchio. Piove sul bagnato per Pioli che perde Bennacer per infortunio, inserendo Messias. Dzeko va di nuovo alla conclusione al 24′, senza inquadrare però la porta. Alla mezz’ora Lautaro Martinez in area si trova stretto in “sandwich” tra Kjaer e Tomori: l’arbitro Gil Manzano prima concede il rigore, poi lo revoca dopo la review al VAR. Il Milan prova a riorganizzarsi dopo la tempesta, al 34′ però è ancora l’Inter ad andare vicina al gol con una girata in area rossonera di Lautaro Martinez che sorvola di poco la traversa. Al 38′ Theo Hernandez si immola su una conclusione di Barella, nei 4′ di recupero c’è l’ammonizione di Krunic per proteste.

Il Milan cerca di ripartire a testa bassa nel secondo tempo dopo una prima frazione da incubo. Primo squillo rossonero al 5′ con un sinistro di Brahim Diaz che si perde però sul fondo. Al 6′ corridoio sulla destra di Messias che trova un’autostrada davanti a sé ma cerca di piazzarla sul secondo palo sbagliando completamente la misura della conclusione. Al 9′ imbucata di Bastoni per Dzeko che a tu per tu con Maignan trova la super risposta del portiere francese che salva la porta del Milan. Al quarto d’ora doppia sostituzione per il Milan con Origi e Thiaw che prendono il posto di Saelemaekers e Kjaer. Al 18′ grande occasione per il Milan per tornare in partita con Giroud che scarica su Tonali che colpisce il palo esterno con la sua conclusione. Ammonito Tomori per un intervento irregolare su Dzeko, al 24′ Maignan è attento su una conclusione centrale ma molto potente di Acerbi. Lukaku e De Vrij entrano al posto di Dzeko e Dimarco tra i nerazzurri, quindi al 29′ c’è una chance per Darmian che trova però la deviazione in angolo di Thiaw sulla sua conclusione. Gagliardini e Correa rilevano Calhanoglu e Lautaro Martinez nell’Inter, nel Milan fuori Calabria e dentro Kalulu e Pobega per Diaz. 4′ di recupero e l’ultima conclusione del Milan è di Pobega ma Onana non si lascia sorprendere: si chiude sullo 0-2 per l’Inter.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MILAN INTER: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Stefano Pioli è convinto che il Milan abbia ancora delle carte da giocarsi: “Nessuno di noi si aspettava che subissimo due gol nei primi 11 minuti, è inevitabile. Abbiamo preso due gol alle prime due azioni. L’Inter ha fatto meglio, è stata più precisa, più tecnica, ha vinto più duelli nel primo tempo. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ma non abbiamo trovato il gol che avrebbe accorciato le distanze. Abbiamo ancora le nostre carte da poterci giocare. Servirà un Milan di alto livello tecnico, tattico e fisico: per rimontare un risultato così ci vuole una grandissima prestazione“.

Simone Inzaghi sa che la sua Inter è a un passo dal sogno: “Abbiamo fatto un primo tempo straordinario, il risultato ci sta stretto per quanto creato. I ragazzi sono stati bravissimi a gestire una gara molto sentita, nel secondo tempo abbiamo gestito benissimo, a parte il tiro di Tonali, i cambi ci hanno dato una grandissima mano. Mi viene in mente De Vrij, un giocatore che non sbaglia mai la partita, entra da braccetto: a Roma e stasera è stato importantissimo per la squadra. Dobbiamo andare avanti così, è una serata positiva che ci soddisfa, sappiamo che manca ancora un pezzo per coronare un sogno in cui credevamo da agosto. Fortunatamente abbiamo già avuto una partita simile, quella col Benfica. Dovremo giocare di squadra, serate del genere sono merito di tutti insieme, dei ragazzi, dello staff, dei tifosi“.

