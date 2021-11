Video/ Milan Inter (1-1) gol e highlights: pari e patta, derby emozionante (Serie A)

VIDEO MILAN INTER (1-1)

Allo Stadio Giuseppe Meazza le formazioni di Milan ed Inter si annullano a vicenda nel derby della Madonnina senza andare oltre un pareggio per 1 a 1, come possiamo ammirare nel video Milan Inter. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Inzaghi riescono a passare in vantaggio subito all’11’ grazie alla rete messa a segno da Calhanoglu trasformando il calcio di rigore da lui stesso guadagnato per il fallo commesso da Kessié. I padroni di casa allenati da mister Pioli non demordono e pervengono al pareggio tramite l’autogol siglato di testa da De Vrij al 17′ sul calcio di punizione battuto da Tonali. I nerazzurri sprecano poi un’opportunità clamorosa quando, al 27′, Tatarusanu para a Lautaro Martinez il nuovo calcio di rigore fischiato per l’intervento irregolare commesso da Ballo-Touré nei confronti di Darmian.

Serie A/ Lautaro, il rigore sbagliato vale doppio: un derby di episodi ed errori

Nel secondo tempo Lautaro si vede deviare un tiro in angolo al 55′ ma Inzaghi perde prematuramente per problemi fisici sia Barella che Dzeko, rimpiazzati al 68′ da Vidal ed al 76′ da Correa. I milanisti appaiono poco brillanti in attacco sebbene Ibrahimovic provi a suonare la carica al 69′. Nell’ultima parte dell’incontro Saelemaekers coglie un palo clamoroso al 90′ e Kessié non centra la porta sulla ribattuta per la disperazione del Diavolo. Il punto conquistato in questo dodicesimo turno di campionato permette rispettivamente al Milan di salire a quota 32 ed all’Inter di portarsi a quota 25 nella classifica della Serie A.

Risultati Serie A, classifica/ Il derby finisce pari, Milan in testa con il Napoli!

VIDEO MILAN INTER: STATISTICHE

Prima di ammirare il video Milan Inter, analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la partita sia stata molto combattuta ed equilibrata a cominciare per esempio dal possesso palla favorevole al Milan appena con il 51%, dato questo supportato da un maggior numero di passaggi completati, ovvero 335 contro 305. L’Inter ha effettuato più contrasti, 15 a 10, ma i rossoneri si sono leggermente distinti in fase offensiva tramite il 16 a 13 nelle conclusioni totali, delle quali 4 a 3 quelle indirizzate nello specchio della porta, senza però dimenticare i 50 attacchi pericolosi per parte a fronte del 98 a 78 complessivo. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta è stata il Milan a causa del 16 a 11 nel computo dei falli e l’arbitro Daniele Doveri, proveniente dalla sezione di Roma 1, ha estratto il cartellino giallo una sola volta ammonendo soltanto Ballo-Touré tra i calciatori del Milan.

DIRETTA/ Sampdoria Bologna (risultato finale 1-2): decisivo il gol di Arnautovic!

TABELLINO MILAN INTER

Milan-Inter 1 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 11′ Rig. Calhanoglu(I); 17′ Aut. De Vrij(I).

Assist: 17′ Tonali(M).

MILAN (4-2-3-1) – Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Tour(46′ Kalulu); Kessie, Tonali(71′ Bennacer); Diaz(59′ Saelemaekers), Krunic(84′ Bakayoko), Leao(59′ Rebic); Ibrahimovic. All.: Pioli.

INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni(85′ Dimarco); Darmian(76′ Dumfries), Barella(69′ Vidal), Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko(76′ Correa), Lautaro Martinez(84′ Sanchez). All.: S. Inzaghi.

Arbitro: Daniele Doveri (sezione di Roma 1).

Ammoniti: 26′ Ballo-Touré(M).

VIDEO MILAN INTER





© RIPRODUZIONE RISERVATA