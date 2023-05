Video/ Milan Inter Primavera (2-2) gol e highlights: Cuenca salva i rossoneri

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MILAN INTER PRIMAVERA, GIOSTRA DI EMOZIONI

Milan Inter Primavera, video gol e highlights della sfida valida per la 31esima giornata di campionato pareggiata 2-2 in occasione del derby della Madonnina. Al decimo minuto risultato subito da aggiornare vista la conclusione di Francesco Pio Esposito che sblocca il derby e porta avanti i nerazzurri. Passano appena sei minuti e Eletu riceve dalla sinistra, controlla e spedisce la sfera alle spalle di Botis in una stracittadina che poco dopo il quarto d’ora ha già visto un gol per parte. Tre giri d’orologio ed ecco Owusu, straripante sin dalle prime battute che porta di nuovo avanti l’Inter che dopo il 2-1 colpisce ben due pali, uno con Martini mentre l’altro Stankovic.

Sembra una partita quasi a senso unico e al 72′ arriva il doppio giallo a Casali che di fatto sposta ancora di più l’inerzia dalla parte dell’Inter. Il calcio però ci insegna di non essere una scienza esatta ed ecco che al 74′ Cuenca approfitta di un errore clamoroso della retroguardia dell’Inter per pareggiare nonostante l’uomo in meno. Saranno minuti di difesa ad oltranza per i rossoneri che alla fine portano a casa un punto che ha una certa importanza sia a livello mentale che di classifica. Per i neroazzurri invece si tratta di una grande occasione vanificata di entrare almeno per un po’ in zona playoff.

Milan Inter, video gol e highlights del pareggio per 2-2 tra i rossoneri e i neroazzurri in questo delicato quanto emozionante derby della Madonnina. Il protagonista assoluto di questa stracittadina è stato Esposito, autore non solo di un gol alla prima occasione utile ma anche di un palo che poteva portare la sfida sul 3-1. Tra i migliori anche Owusu che realizza il bis e fa espellere Casali con i suoi dribbling ubriacanti.

Nel Milan da evidenziare la prestazione di Cuenca che dopo un primo tempo in difficoltà, sale in cattedra e nel momento del bisogno risponde presente. Molto, molto bene anche Eletu che non solo sigla una rete ma rompe il gioco, costruisce e si rende utile in entrambe le fasi. In una giornata non facile, complicata dal doppio svantaggio e dall’uomo in meno, il Milan è comunque riuscito ad uscirne a testa alta aggiungendo un altro mattoncino alla salvezza.

VIDEO GOL MILAN INTER PRIMAVERA, IL TABELLINO

MILAN-INTER 2-2

RETI: 10′ Esposito (I), 16′ Victor (M), 19′ Owusu (I), 74′ Cuenca (M)

MILAN: Vasquez, Coubis, Bozzolan, Nsiala, El Hilali (78′ Simic), Traore, Stalmach (70′ Sia), Zeroli, Eletu, Cuenca (83′ Alesi) Martinez, Casali. A disposizione: Bartoccioni, Nava, Simic, Alesi, Gala, Foglio, Andrews, Malaspina, Sia, Paloschi, Longhi, Bartesaghi. Allenatore: Ignazio Abate.

INTER: Botis, Fontanarosa (88′ Pozzi), Stankovic, Martini (62′ Andersen), Stabile, Kamate (62′ Di Maggio), Kassama (81′ Sarr), Curatolo (88′ Berenbruch), Esposito, Dervishi, Owusu. A disposizione: Zamarian, Tommasi, Grygar, Di Maggio, Sarr, Andersen, Biral, Nezirevic, Stante, Di Pentima, Pelamatti, Berenbruch, Pozzi. Allenatore: Cristian Chivu.

AMMONITI: Stalmach (M), Martini (I), El Hilali (M), Casali (M), Cuenca (M)

ESPULSO: Casali per doppia ammonizione (M)

ARBITRO: Niccolò Turrini Bonacina,

