Video/ Milan Lazio (2-0) gol e highlights: Bennacer e Hernandez chiudono i conti

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MILAN LAZIO: DOMINIO ROSSONERO

Andiamo a vedere video gol e highlights di Milan Lazio. La gara a San Siro e parte già in salita per la squadra di casa che dopo dieci minuti purtroppo deve fare già a meno di Leao uscito per infortunio. Nei successivi dieci minuti l’attacco rossonero è stato sterile e il possesso palla non ha portato a nulla. Discorso diverso per la Lazio di Sarri, che ha avuto un’ottima palla con Zaccagni che dentro l’area di ritrova il tiro murato da un ottimo ripiegamento di Bennacer. Proprio il mediano rossonero è il giocatore più propositivo all’interno dell’undici schierato da Pioli, che nonostante questo, non riesce ad accendere ne se stesso ne i suoi compagni del reparto d’attacco per l’ottima prestazione di Romagnoli.

Termina il primo tempo di Milan Lazio, gara che si è messa in salita per la formazione ospite dopo che si poteva sperare in un risultato positivo dopo l’infortunio di Leao. Ma ecco che arriva il goal dell’uomo più in forma della partita: Bennacer che grazie ad una palla intelligente di Giroud riesce a bucare Provedel. Piove sul bagnato poi, dopo una cavalcata di Hernandez che si fa trenta metri palla al piede prima di scaricare un tiro potente dal limite dell’area e insaccarla al palo destro dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Lazio che non sa come rispondere alla prova dei rossoneri.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MILAN LAZIO, IL SECONDO TEMPO

Dopo l’intervallo riprende la diretta di Milan Lazio, gara che si sta mettendo sempre di più sui binari rossoneri dove la Lazio non riesce a deragliare il proprio treno. Nei primi venti minuti di gioco infatti la formazione biancoceleste non è riuscita neanche una volta a rendersi pericolosa davanti alla porta difesa da Mike Maignan. Il Milan attacca con meno decisione rispetto al primo tempo, se escludiamo alcune corse di Theo Hernandez che fanno parecchio male alla difesa schierata da Sarri. I rossoneri gestiscono la gara, cercando di fare male appena la Lazio si sbilancia in avanti.

Termina con il triplice fischio dell’arbitro questo Milan Lazio, gara che ha messo in mostra tutte le qualità della squadra rossonera con la sapiente gestione della partita in ogni tratto, sapendo attaccare quando se ne presenta l’occasione. Dal lato opposto invece abbiamo avuto una Lazio che ha sofferto molto il gioco di Pioli, e a questo va aggiunto una prestazione tutt’altro che positiva, sia nel collettivo che a livello individuale. Strano a dirsi, ma la presenza di Immobile in campo, ricordando che non è al 100%, rende l’attacco biancoceleste molto più prevedibile e legnoso, rispetto a quando Sarri utilizza il falso nove. Pedro infatti è il giocatore che è riuscito a rendersi più pericoloso, un suo tiro a giro ha fatto turare un sospiro di sollievo a Maignan, appena la palla è volata alta sopra la traversa.

VIDEO GOL MILAN LAZIO, IL TABELLINO

MILAN LAZIO 2-0

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, Krunić; Messias, Bennacer, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Thiaw; Adli, Bakayoko, Díaz, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Origi, Rebić. All.: Pioli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusić, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinković-Savić, Marcos Antônio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Adamonis, Maximiano; Fares, Gila, Lazzari, Patric, Pellegrini, Radu; Basić, Bertini; Cancellieri, Pedro, Romero. All.: Sarri.

Arbitro: Rapuano

AMMONITI: 20′ Romagnoli (L), 24′ Marusic (L), 42′ Calabria (M), 60′ Casale (L

GOL: 17′ Bennacer (M), 30′ Theo Hernandez (M)

