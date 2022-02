Video/ Milan Lazio (4-0) gol e highlights: uragano rossonero! (Coppa Italia)

VIDEO MILAN LAZIO (4-0): SHOW ROSSONERO IN COPPA ITALIA

Presentiamo il video di Milan Lazio, partita andata in scena per i quarti di Coppa Italia. Il Milan travolge la Lazio a San Siro e si prende l’accesso in semifinale di Coppa Italia, dove affronterà l’Inter in un doppio derby. Il match inizia subito a ritmi alti, con le due squadre che pressano e si affidano rispettivamente alle accelerazioni di Messias e Zaccagni. Al 24′ però il Milan sblocca il risultato: linea della Lazio molto alta, filtrante di Romagnoli per Leao che brucia sul tempo Hysaj e si invola verso Reina, infilandolo con un facile diagonale.

I biancazzurri però lasciano dei buchi pesanti e il Milan ne approfitta: al 40′ brutto pallone perso da Basic, Leao affonda sulla sinistra e mette nel mezzo un pallone dove l’inserimento centrale di Giroud è perfetto. Il francese ripete la doppietta segnata nel derby già prima dell’intervallo: brutta distrazione della difesa laziale che fa trottelellare Brahim Diaz in mezzo a cinque uomini, facile scarico per il solito Leao e ancora Giroud brucia sul tempo Marusic, permettendo al Milan di chiudere avanti 3-0 la prima frazione di gioco.

VIDEO MILAN LAZIO: IL SECONDO TEMPO

Il Milan inizia il secondo tempo con Bennacer in campo al posto di Tonali. E’ sempre la formazione rossonera ad attaccare la profondità, con Marusic che riesce stavolta ad anticipare Giroud al 5′ su invito di Brahim Diaz. Al 7′ triplo cambio nella Lazio, escono Cataldi, Basic e Felipe Anderson, al loro posto dentro rispettivamente Lucas Leiva, Luis Alberto e Pedro. Col triplo vantaggio il Milan gioca sul velluto, nella Lazio fa il suo ingresso in campo Lazzari al posto di Hysaj, quindi deve abbandonare il campo anche Ciro Immobile, uscito dolorante dal campo dopo uno scontro di gioco con Kalulu. Al suo posto il giovane Raul Moro, ma al 35′ della ripresa il Milan chiude definitivamente la sfida contro la Lazio: rossoneri in semifinale di Coppa Italia con il gol del definitivo 4-0 firmato da Kessié, che raccoglie una corta respinta di Lucas Leiva e fulmina Reina con una precisa stoccata.

VIDEO MILAN LAZIO: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Stefano Pioli può applaudire un Milan praticamente perfetto: “Abbiamo approfittato della vittoria nel derby per acquisire fiducia. La squadra ha giocato bene e abbiamo meritato la vittoria. Giroud era partito molto bene poi ha avuto problemi che gli hanno fatto perdere la condizione. Ora sta meglio. E’ un centravanti forte ma credo che sia stato importante il lavoro della squadra oggi. Quelle come il derby sono sempre partite molto particolari da preparare ma molto stimolanti e motivanti da affrontare. La Coppa Italia è una competizione che entrambe le formazioni vogliono vincere. Affinché questa settimana diventi perfetta dobbiamo affrontare con concentrazione la Sampdoria. Ci saranno difficoltà. La settimana è iniziata bene, la stiamo proseguendo bene ma dobbiamo fare la corsa su noi stessi. Ora abbiamo 52 punti come l’anno scorso e abbiamo una possibilità per migliorare la classifica. Siamo consapevoli che possiamo determinare noi i nostri risultati“.

Maurizio Sarri richiama la Lazio alla calma dopo la disfatta: “Dopo un paio di mesi di continuità nelle prestazioni e negli approcci siamo tornati a un vecchio difetto arrivando a questa gara scarichi mentalmente e fisicamente. Mi risulta difficile capire il perché, è stata una grossa sorpresa in negativo questa sera anche vedendo gli allenamenti degli ultimi giorni. Non è stata una questione di tenuta fisica perché sono tutti giocatori che hanno giocato negli ultimi tempi, non c’erano giocatori che venivano da mesi di stop. Formazione? Troppo breve la distanza fra seconda e terza partita per non effettuare cambi, caricare tutti e undici di tre gare in una settimana mi sembrava troppo. Bisogna prendere atto di questa partita, non farne un dramma perché fra 65 ore dobbiamo giocare un’altra gara in cui non dobbiamo arrivare disintegrati nella fiducia. La prossima partita sarà importantissima per noi. Terra di nessuno? È perché non potevamo privilegiarne una a discapito dell’altra e bisognava sparare in ogni direzione, ora vedremo se in campionato potremmo restare in lotta per l’Europa”.