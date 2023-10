VIDEO/ Milan Lazio (risultato 2-0) gol e highlights: Pulisic e Okafor (Serie A, 30 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MILAN LAZIO: LA CRONACA DELLA PARTITA

Il Milan si mantiene in testa alla classifica battendo una Lazio convincente solo nel primo tempo. I primi 10′ vedono il Milan cercare di controllare il gioco mentre la Lazio si difende, ma commette alcuni errori nella costruzione delle azioni. Al 13′, la Lazio ha una grande occasione con Kjaer e Tomori che si fanno sorprendere dal movimento di Castellanos. Felipe Anderson, posizionato bene, calcia però male e il pallone finisce sull’esterno della rete. Al 16′, Zaccagni tenta una conclusione senza creare problemi a Maignan. Al 26′, Hysaj ruba palla a Pulisic e Felipe Anderson cerca la conclusione dalla distanza, ma manca il bersaglio. Al 28′, c’è un’altra ripartenza della Lazio con Hysaj che ruba palla a Pulisic. Felipe Anderson cerca nuovamente la conclusione dalla distanza, ma questa volta non riesce a trovare il bersaglio. Al 33′, il Milan ha la sua prima vera occasione con Leao che calcia forte sul primo palo, ma Provedel è pronto a respingere il tiro in angolo. Al 35′, Felipe Anderson scarica il pallone su Castellanos che, dal limite dell’area, non crea però problemi a Maignan. La Lazio spreca una potenziale ripartenza orchestrata da Zaccagni e Luis Alberto ma al 45′, è il Milan a sfiorare il vantaggio con una girata di Giroud respinta di Provedel e la ribattuta di Reijnders che colpisce il palo esterno, il primo tempo si conclude senza reti a San Siro.

Il Milan inizia il secondo tempo in modo aggressivo, mentre la Lazio cerca di rispondere. Al 6′, Marusic viene ammonito per un fallo su Theo Hernandez. Al quarto d’ora, il Milan trova il vantaggio: Reijnders apre il gioco per Leao che crossa in area per Pulisic, che gira di prima intenzione. Provedel non riesce a trattenere il tiro in movimento dell’americano. Al 18′, Zaccagni sbaglia un tentativo e poi vengono ammoniti Romagnoli e Leao. Al 22′, Sarri effettua dei cambi a centrocampo, inserendo Vecino e Kamada al posto di Guendouzi e Rovella. Al 25′, c’è un tentativo sbagliato di Zaccagni, quindi Romagnoli e Leao vengono ammoniti. Al 27′, Provedel tiene a galla la Lazio con un grande intervento su una girata di Musah. Successivamente, Sarri effettua altri cambi, inserendo Immobile e Pedro al posto di Castellanos e Felipe Anderson. Al 31′, Pedro tenta subito una conclusione ma non riesce a sorprendere Maignan dalla distanza. Il Milan cerca il secondo gol e al 43′, Leao accelera sulla sinistra, supera Casale e mette il pallone sui piedi di Okafor, che da due passi segna il 2-0. Nel recupero, un gol di Pedro viene annullato per fuorigioco di Immobile. La Lazio ha una giornata difficile e il Milan vince per 2-0.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI DI MILAN E LAZIO

Stefano Pioli vede un Milan che ha ripreso completamente la strada dopo la caduta nel derby: “Quando giochiamo in campionato non si può pensare alla Champions, che per noi è un lusso. Rimanere nelle posizioni di alta classifica e riconquistare l’Europa per noi è vitale. Poi è chiaro che da lunedì ci penseremo. Il pubblico è fantastico e l’energia che ci trasmettono i ragazzi sono bravi a poi portarla sul campo. Mi auguro che questo continui iò più alungo possibile: vedere i giocatori così contenti di giocare a San Siro mi fa stare bene“.

Per Maurizio Sarri la Lazio ha ancora molta strada da fare prima di ritrovarsi: “Abbiamo fatto un primo tempo notevole, dove abbiamo creato tante situazioni senza tramutarle in occasioni clamorose. Abbiamo sofferto il primo quarto d’ora nel secondo tempo e un buon settore di partita tra i due gol. Secondo me è stata una prestazione di buon livello, l’abbiamo persa su un paio di accelerazioni di giocatori di alto livello ma mi sembra che la strada intraresa sia quella giusta. Quando giochiamo in campionato non si può pensare alla Champions, che per noi è un lusso. Rimanere nelle posizioni di alta classifica e riconquistare l’Europa per noi è vitale. Poi è chiaro che da lunedì ci penseremo“.

