Video/ Milan Lecce (2-0) gol e highlights. Leao strepitoso!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MILAN LECCE: FATTORE LEAO!

Andiamo a vedere il video gol e highlights di Milan Lecce. Gara che come da facile previsione vede i rossoneri provare ad assediare l’area di rigore della squadra ospite, sopratutto con gli strappi sul lato sinistro di leao che per adesso è il più pericoloso della squadra di Milano. Nonostante non abbia tirato in porta in questi primi venti minuti, riesce speso a mettere in mezzo per l’inserimento di Tonali e Krunic. Proprio l’italiano ha avuto una delle occasioni più ghiotte di questo avvio di match, caricando un destro che va a finire tra le mani del portiere. Arriva poi un intervento rischioso di Baschirotto su Theo Hernandez che l’arbitro va a rivedere al VAR, l’intervento nonostante fosse un po’ fisico era completamente sulla palla. Buco difensivo della difesa milanista che favorisce Banda che colpisce di testa sul palo.

Diretta/ Milan Lecce (risultato finale 2-0): Leao la chiude!

Si va a prendere un the caldo in Milan Lecce, partita che ha iniziato a girare dalla parte della squadra ospite che riesce a sfruttare molto bene il lento giro palla della squadra rossonera. Milan che infatti non riesce ad alzare il ritmo e anzi inizia a sembrare stanca dopo quarantacinque minuti di gioco, a poco sono servite le istruzioni di Pioli che voleva dei passaggi più diretti e veloci. Questo non deve essere proprio un male, visto che a ritmi più elevati il Lecce ha già saputo di far male alla difesa della squadra di casa grazie a delle ottime incursioni di Banda, che adesso con questo assetto tattico e relegato quasi al ruolo di terzino. Visto che il Milan ha il pallino del gioco, forse dovrebbe far stancare la formazione pugliese. Alla fine del primo tempo arriva poi su assist di Tonali, il gol di Leao in terzo tempo colpendo di testa .

Diretta/ Torino Lecce Primavera (risultato finale 1-1): botta e risposta in extremis!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MILAN LECCE, IL SECONDO TEMPO

Milan Lecce, gara che riprende in fotocopia del primo tempo con i Milan che prova ad avere in mano il pallino del gioco e il Lecce che prova a fare quello che può partendo in contropiede. Rispetto al primo tempo il giro palla del Milan è molto più veloce e diretto, in maniera tale che si possa arrivare subito nei pressi dell’area di rigore avversaria e affrontare la difesa palla al piede. Infatti gli attaccanti rossoneri adesso cercano molto di più l’uno contro uno e questo favorisce di gran lunga i giocatori tecnici come Leao e Brahim Diaz, quest’ultimo in particolare ha ceracto un tiro da dentro l’area che però è uscito di parecchio a lato, ma il Milan rispetto al primo tempo attacca con molta più fiducia.

Probabili formazioni Milan Lecce/ Quote, Origi verso una maglia da titolare (Serie A)

Termina Milan Lecce e termina con un risultato tondo per i rossoneri che grazie alal seconda rete di Leao possono tirare un sospiro di sollievo, il Milan infatti ha sempre faticato con e squadre della parte destra della classifica. Il goal di Leao arriva sugli sviluppi di un’azione corale che termina proprio con lo scarico verso il portoghese che non ci pensa due volte ad infilare alle spalle di Falcone. Prima di quell’azione però il Lecce si era reso pericoloso con l’ingresso in campo di Strefezza, che più di una volta ha liberato il suo destro a giro ma entrambe le volte i tiri sono finiti sui guantoni di Mike Maignan, il risultato è anche merito suo e ritrovare un portiere cosi forte è fondamentale per i rossoneri che nel prossimo incontro affronteranno la Roma.

VIDEO GOL MILAN LECCE, IL TABELLINO

MILAN LECCE 2-0 (1-0)

Milan: Maignan, Tonali, Diaz, Rebic, Leao, Hernandez, Kalulu, Tomori, Thiaw, Messias, Krunic. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Bennacer, Ballo, Adli, Ibrahimovic, Bakayoko, Kjaer, Florenzi, Origi, Vranckx, Gabbia, Saelemaekers, De Ketelaere. Allenatore: Stefano Pioli

Lecce: Falcone, Baschirotto, Di Francesco, Gendrey, Banda, Gallo, Oudin, Blin, Hjulmand, Ceesay, Umtiti. A disposizione: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Tuia, Helgason, Gonzalez, Ceccaroni, Strefezza, Voelkerling, Maleh, Cassandro, Pezzella. Allenatore: Marco Baroni

Reti: al 39′ e al 29′ st Leao

Ammonizioni: Thiaw.

© RIPRODUZIONE RISERVATA