Video Milan Liverpool che racconta la sfida amichevole per la formazione allenata da Allegri. Cronaca, tabellino e migliori azioni.

VIDEO MILAN LIVERPOOL: TRIONFO ROSSONERO!

Video Milan Liverpool che racconta una sfida molto divertente fin dei primi istanti. La formazione allenata da Massimiliano Allegri si porta in vantaggio con il contropiede fulmineo di Leao. Grande palla di Pulisic con il portoghese che sulla sinistra punta sull’esterno Van Dijk trova il modo di incrociare freddando Alisson. Pareggio Liverpool al minuto 26 con la perla dell’ungherese Szobszlai.

Destro a giro direttamente sotto l’incrocio dei pali con Maignan non colpevole. Nei minuti finali di primo tempo la partita si accende ancora: prima Robertson mette in seria difficoltà Maignan con un tiro potente di sinistro e poco dopo, sempre nella stessa azione, Salah non inquadra calciando fuori. Il Milan risponde successivamente con il contropiede operato da Loftus Cheek.

Leao riceve la palla ma spreca malamente. Dopo 45 minuti risultato è di 1-1. Secondo tempo che si apre con il dominio rossonero. Leao inventa per Loftus Cheek che non sbaglia freddando il portiere avversario. Poco dopo Okafor chiude la partita con un piattone al volo che si spegne in porta con la rete del 3-1. Nel finale Gakpo riapre la partita ma solo per qualche istante perché Okafor la chiude dopo l’errore difensivo dei Reds..

VIDEO MILAN LIVERPOOL: GOL E HIGHLIGHTS