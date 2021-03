Video/ Milan Manchester United (0-1): gol e highlights. Pioli è rammaricato

Il Milan non riesce a mantenere il piccolo vantaggio dell’1-1 dell’andata ed esce agli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United. Finisce 0-1 per i Red Devils che cambiano la partita nella ripresa con l’ingresso di Paul Pogba. Inglesi pericolosi in poche occasioni in avvio di match, al 13′ una rasoiata di Bruno Fernandes dal limite non inquadra la porta, quindi al quarto d’ora ci prova anche Kessié da lontano, senza problemi per Henderson. Il Milan si fa trovare scoperto solo al 21′ quando James parte indisturbato verso la porta rossonera, poi c’è la grande chiusura di Tomori che toglie Donnarumma dall’impaccio. Crescono i rossoneri nella parte conclusiva della prima frazione di gioco, al 34′ Henderson anticipa d’un soffio Kjaer in area, mentre al 42′ il portiere dei Red Devils riesce ad allungarsi per deviare in angolo una gran botta di Saelemaekers. Gran finale degli uomini allenati da Stefano Pioli con un’incursione di Theo Hernandez e soprattutto al 45′ un contropiede orchestrato da Saelemaekers che serve però tardi Krunic, che non trova la porta con la sua girata.

Il Manchester United inizia il secondo tempo con Paul Pogba in campo al posto di Rashford e dopo 3′ l’ex Juventus colpisce: mischia furibonda in area rossonera, Meite non riesce a spazzare e il francese con grande precisione piazza il pallone sotto la traversa, imparabile per Donnarumma. Il Milan prova a reagire subito, al 5′ verticalizzazione di Krunic per Saelemaekers e Henderson si oppone in tutto, al 7′ è invece Greenwood a stoppare e girarsi, trovando però pronto Donnarumma. Il Milan prova ad alzare il baricentro ma il Manchester United ha buon gioco nel far scorrere il cronometro. Al 20′ ammonito Kalulu per un fallo su Pogba, lo stesso Kalulu lascia spazio a Dalot al 22′, mentre Zlatan Ibrahimovic rivela Castillejo. Assalto finale del Milan con Henderson che si supera su un colpo di testa di Ibra, ma nel finale in contropiede Bruno Fernandes e Pogba mancano il ko anticipato: sono comunque i Red Devils a fare festa. CLICCA QUI PER IL VIDEO MILAN MANCHESTER UNITED (0-1)

VIDEO MILAN MANCHESTER UNITED: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Stefano Pioli amareggiato per un’Europa League perduta e che sembrava alla portata del Milan: “Abbiamo una delusione dentro che dobbiamo trasformare in forza e determinazione. Vogliamo riportare il Milan in Champions League e avevamo due strade. La prima era l’Europa League, ora attraverso il campionato. E’ stata una brutta botta, una grande delusione, dobbiamo avere la forza di rialzarci ma l’abbiamo sempre avuta. Ibra sta bene, non ha nessun problema, ha giocato il tempo adatto alle sue condizioni. Mi auguro che domenica possa aumentare il minutaggio. C’è la consapevolezza di aver giocato due ottime partite. Aver giocato alla pari del Manchester vuol dire aver fatto tanto lavoro, ma c’è rammarico per non aver segnato. Ci dispiace molto aver perso questo obiettivo perché volevamo andare avanti“. Per Ole Gunnar Solskjaer il Manchester United ha battuto quella che era una delle favorite di questa Europa League: “Abbiamo superato una sfida molto complicata contro un avversario fantastico. Non subire gol è una possibilità in più che hai di vincere, se riesci a mantenere la porta inviolata. Henderson ha fatto una parata fantastica a fine partita e sono contento di come abbiamo difeso in generale. Ci sono tante ottime squadra in gara, bisogna stare sempre attenti. È una grande competizione e può succedere di tutto. Ma stasera siamo passati e siamo fiduciosi. Pogba nell’ultimo periodo ci è mancato. È stato fuori per quasi due mesi, qualsiasi squadra sentirebbe la mancanza di uno come Paul. È molto importante per noi e ci darà una grande mano. Ha fatto davvero la differenza”.

