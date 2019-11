Video/ Milan Napoli (1-1): highlights e gol, Bonaventura non basta! (Serie A)

Nell‘anticipo della 13^ giornata di Serie A, a San Siro, è stato un pareggio che serve forse a poco a entrambe le squadre, ma che rappresenta un verdetto giusto nel match milanese. Come si vede nel video di Milan Napoli, il club rossonero inizia aggressivo la gara, anche se Rebic lamenta qualche problema fisico. Un colpo di testa di Romagnoli viene neutralizzato da Meret, ma al 24′ è il Napoli a passare: Insigne dal limite timbra l’incrocio dei pali, la difesa milanista resta immobile e per Lozano è un gioco da ragazzi avventarsi sul pallone e insaccare di testa da due passi. Viene ammonito Paquetà, il Milan sbanda ma viene rimesso in carreggiata da un eurogol di Bonaventura, che scatena l’esultanza di San Siro. Finale di tempo vibrante: prima Hysaj sfiora l’autogol su un cross di Hernandez, quindi Bonanventura impegna ancora Meret, ma è Insigne a sprecare, involandosi verso Donnarumma e calciando addosso al portiere rossonero.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa Rebic alza bandiera bianca e viene sostituito da Kessie, quindi al 13′ Insigne non sfrutta un bell’invito di Lozano in area. Cambio anche nel Napoli con Mertens che prende il posto di Callejon. Il finale di secondo tempo è confuso, il Napoli ha evidentemente più benzina ma non la incanala nel verso giusto e deve fare anzi i conti con l’infortunio al braccio di Insigne, sostituito da Younes. Viene ammonito Elmas per simulazione, poi nel finale il Milan pensa solo a difendersi e l’ultimo pallone buono ce l’ha Mertens, che non trova il giro giusto e finisce fuori. Un pari che evita al Milan il record di sconfitte in 13 partite iniziali di Serie A e fa fare un passettino in avanti al Napoli, ma per risalire davvero in classifica servirà ben altro a entrambe le squadre.

