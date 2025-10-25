Video Milan Pisa (risultato finale 2-2) gol e highlights della gara valida per l'ottava giornata della Serie A 2025/2026.
VIDEO MILAN PISA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Giuseppe Meazza il Milan riacciuffa il Pisa nel finale pareggiando per 2 a 2. Nel primo tempo i rossoneri spezzano immediatamente l’equilibrio passando in vantaggio al 7′ per merito del gol firmato da Rafael Leao, il quale riesce a mandare la palla alle spalle di Semper con un tiro dal limite sul palo più lontano sul quale Pavlovic ha fintato una deviazione senza comunque essere in posizione di fuorigioco attivo.
I padroni di casa insistono e non sfruttano a dovere un buon lancio di Bartesaghi verso l’11’. I toscani suonano la carica con una soluzione fuori misura provata da Bonfanti al 18′ e si salvano sul nuovo tiro di Leao al 21′. I lombardi insistono con un altro spunto di Bartesaghi al 24′ contenuto da Semper che fa altrettanto pure con Fofana al 39′.
Anche Modric si dimostra impreciso al 42′ ed il Milan non coglie un’opportunità interessante con Gimenez e Leao al 43′. Nel secondo tempo gli uomini guidati dall’ex attaccante milanista Alberto Gilardino ripartono con un piglio decisamente propositivo come testimoniato dal tiro alto di Tramoni del 47′. Il neo entrato Juan Cuadrado si procura quindi un calcio di rigore, quando De Winter ne intercetta una conclusione, che trasforma all’ora di gioco siglando il pareggio pisano.
Nel finale l’estremo difensore ospite Semper continua ad essere grande protagonista parando contro la traversa il tiro di Leao al 64′ ed evitando il peggio sul colpo di testa ravvicinato di Gabbia al 70′. I nerazzurri completano la rimonta all’86’ quando Nzola va a segno assistito da Akinsanmiro e Semper effettua un altro intervento decisivo al 90′ su Leao sebbene Athekame ripristini definitivamente la parità al 90’+3′ raccogliendo al volo il calcio d’angolo battuto da Modric.
Grande disperazione infine al 90’+9′ quando Saelemaekers, saltati tre calciatori ospiti, manda a lato sul più bello. Questo risultato permette al Milan di conquistare un altro punto e salire a quota 17 in classifica per la stagione 2025/2026. Anche il Pisa si guadagna un punto che gli consente di raggiungere quota 4 in Serie A una volta affrontato l’impegno dell’ottava giornata.