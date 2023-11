Video/ Milan Psg (2-1) gol e highlights: Leao e Giroud ribaltano Skriniar (Champions League, 8 novembre 2023)

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS MILAN PSG: LA SINTESI

Video e highlights Milan PSG, gara valevole per la quarta giornata del Gruppo F di Champions League vinta dai rossoneri con il risultato di 2-1. La sfida si era messa subito in salita per i padroni di casa per via di una dormita generale su calcio d’angolo che è costato il vantaggio parigini con l’ex Inter Skriniar che sente profumo di derby e porta in vantaggio la squadra di Luis Enrique dopo nove minuti. Al 12′ risponde subito presente il Milan con la conclusione respinta da Donnarumma su Giroud e successiva rovesciata di Leao sulla ribattuta che vale l’1-1 immediato per i rossoneri.

Nella ripresa bastano cinque minuti al Milan per ribaltare il punteggio con Giroud, bravissimo a staccare di testa su Skriniar su cross di Theo Hernandez dalla sinistra. Una rete che mette fiducia ai rossoneri e allo stesso tempo obbliga il Psg a fare dei cambi per risistemare la partita con Luis Enrique che inserisce Goncalo Ramos, Fabian Ruiz, Lee e Mukiele tra il 60′ e il 64′ dando un segnale alla squadra. Le sostituzioni non sortiscono però gli effetti sperati dallo staff del Psg e il Milan, sfiorando anche il tris con Okafor, strappa tre punti che pesano come un macigno per l’equilibrio di un girone sempre più emozionante.

VIDEO MILAN PSG, IL TABELLINO

MILAN-PSG 2-1

RETI: 9′ Skriniar (P), 12′ Leao (M), 5′ st Giroud (M).

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah (39′ st Krunic); Pulisic (46′ st Florenzi), Giroud, Leao (39′ st Okafor). All. Pioli.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar (44′ st Barcola), L. Hernandez (20′ st Mukiele); Zaire-Emery, Ugarte (15′ st Fabian Ruiz), Vitinha (15′ st Lee Kang-In); Dembélé, Kolo Muani (15′ st Gonçalo Ramos), Mbappé. All. Luis Enrique.

ARBITRO: Gil Manzano (SPA)

AMMONITI: Vitinha (P), Kolo Muani (P), Ugarte (P), L. Hernandez (P), Musah (M), Skriniar (P).

