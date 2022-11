Video/ Milan Salisburgo (4-0) gol e highlights: i rossoneri tornano agli ottavi!

VIDEO MILAN SALISBURGO (4-0): ROSSONERI AGLI OTTAVI!

Dopo nove anni il Milan torna a disputare gli ottavi di Champions League, lo scontro diretto per il secondo posto nel gruppo E premia i rossoneri che travolgono il Salisburgo per 4-0. Si capisce subito che aria tira a San Siro, Theo Hernández scheggia il palo quando non sono trascorsi nemmeno tre minuti dal fischio d’inizio dell’arbitro Mateu Lahoz. Gli ospiti si rendono pericolosi con l’inserimento di Kjaergaard fermato all’ultimo momento da Tomori, ma si rivela un fuoco di paglia: i campioni d’Italia passano in vantaggio grazie all’incornata vincente del solito Giroud che sfrutta nel migliore dei modi il tiro dalla bandierina di Tonali. Kalulu fa il suo sradicando il pallone dai piedi di Okafor mentre Tatarusanu fa buona guardia su Adamu.

Prima dell’intervallo si accende anche Leão che ubriaca Solet con una serie di finte ma esagera e si trascina il pallone sul fondo. Nella ripresa non c’è assolutamente partita, Krunić segna la rete del raddoppio sulla sponda dell’esperto attaccante francese che al 56′ fa doppietta finalizzando una splendida azione corale dei suoi compagni, alimentata dall’ala portoghese che quando trova gli spazi aperti diventa ingiocabile. Il talentuoso Šeško e Sučić mancano l’appuntamento con il gol della bandiera, a tempo praticamente scaduto arriva il poker di Messias quando sugli spalti del Meazza i festeggiamenti erano già partiti da un pezzo.

VIDEO MILAN SALISBURGO 4-0, LE DICHIARAZIONI

In una serata di grande festa per il popolo rossonero, il primo a prendere la parola non poteva che essere il direttore tecnico nonché bandiera e ambasciatore del club, Paolo Maldini: “Noi dobbiamo essere ambiziosi, siamo contenti di essere arrivati agli ottavi di Champions League ma vogliamo andare oltre. Quattro anni fa ci siamo posti dei traguardi che sembravano irraggiungibili, oggi abbiamo uno scudetto in più in bacheca e siamo tornati alla ribalta internazionale. Dettiamo legge in Italia e ora vogliamo dire la nostra anche in Europa. Non abbiamo la potenza economica dei top club ma saremo una mina vagante tra le seconde classificate. Non ho ancora incrociato i ragazzi negli spogliatoi ma gli faccio solo i complimenti, sono fantastici, la squadra sta diventando sempre più matura”.

Olivier Giroud a 36 anni è ancora protagonista assoluto con una doppietta e un assist che contribuiscono a riportare il Milan tra i top 16 d’Europa: “Serata perfetta per me e per la squadra, non potrei essere più felice e orgoglioso di questo gruppo. Un anno fa ci trovavamo nel gruppo della morte e non siamo riusciti a passare, all’epoca l’inesperienza ci ha giocato un brutto scherzo. Questa volta è andato tutto per il verso giusto, godiamoci il momento ma da domani torneremo a pensare al campionato”.

In ogni caso l’artefice di tutto questo è e sarà Stefano Pioli: “Incontrare il Real agli ottavi? Qualunque avversario troveremo a questo livello ci darà filo da torcere ma siamo consapevoli che con la giusta mentalità possiamo giocarcela alla pari con chiunque. Nel primo tempo abbiamo concesso qualcosa di troppo agli avversari ma nel complesso siamo sempre stati superiori, nella ripresa abbiamo rasentato la perfezione, soprattutto dopo il 2 a 0 ci riuscivano anche le giocate più difficili, è stata una bella partita e sono davvero soddisfatto del risultato e della prestazione”.

VIDEO MILAN SALISBURGO 4-0, IL TABELLINO

MILAN-SALISBURGO 4-0 (1-0)

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu (86′ Gabbia), Kjaer, Tomori, T. Hernández (78′ Ballo-Touré); Tonali, Bennacer (69′ Pobega); Rebić, Krunić (78′ De Ketelaere), Leão (69′ Messias); Giroud. All. Stefano Pioli.

SALISBURGO (4-3-2-1): Köhn; Dedić, Solet (46′ Bernardo), Pavlović, Wöber (77′ Ulmer); Seiwald, Gourna-Douath (64′ Kameri), Kjaergaard; Sučić; Adamu (61′ Šeško), Okafor (77′ Koita). All. Matthias Jaissle.

ARBITRO: Antonio Mateu Lahoz (ESP).

AMMONITI: 43′ Okafor (S), 61′ Gourna-Douath (S).

RECUPERO: 0′ pt, 2′ st.

MARCATORI: 14′ e 57′ Giroud (M), 46′ Krunić (M), 90’+1′ Messias (M).

