VIDEO/ Milan Sampdoria (5-1) gol e highlights: i rossoneri si rialzano

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MILAN SAMPDORIA: CHE GOLEADA!

Andiamo a vedere video gol e highlights di Milan Sampdoria. Milan senza problemi contro una Sampdoria che ha fatto quello che poteva: i rossoneri si sono rialzati dopo aver visto sfumare il sogno della finale di Champions. Il Milan parte a buon ritmo con una conclusione di Messias che al 5′ si perde sopra la traversa. I rossoneri passano al 9′ con Brahim Diaz che manda in porta Leao, che in diagonale non sbaglia siglando il gol del vantaggio. Al 13′ il portoghese ci riprova con una conclusione murata, nel possesso palla del Milan però è la Sampdoria a trovare il gol del pareggio. Il guizzo vincente è di Fabio Quagliarella, da un anno a secco in campionato e capace di girare a rete sfruttando un assist di Zanoli che era scappato via a Brahim Diaz e Theo Hernandez. Il Milan però torna subito avanti: al 24′ è Olivier Giroud a insaccare sugli sviluppi di un angolo, dopo una gran respinta di Ravaglia su un colpo di testa di Thiaw. Il Milan insiste e al 27′ può realizzare il tris su calcio di rigore: penalty fischiato per fallo di Gunter su Leao, dal dischetto va Giroud che firma il 3-1.

DIRETTA/ Milan Sampdoria (risultato 5-1) streaming tv: dilagano i rossoneri!

Viene ammonito Zanoli tra i blucerchiati, quindi Giroud chiama Ravaglia alla respinta con Krunic che non trova il tap-in vincente. Al 39′ ancora pericoloso Quagliarella con una conclusione che però non inquadra la porta. Nella ripresa dopo 2′ subito murato un destro di Giroud, al 6′ Samp pericolosa con Leris che non inquadra però la porta. I ritmi sono bassi, il Milan al quarto d’ora inserisce Saelemaekers al posto di Messias e subito dopo, al 18′, trova il quarto gol. Bella azione corale dei rossoneri che si chiude con Tonali che manda in porta Brahim Diaz, che deve solo appoggiare a rete. Il Milan dilaga e al 24′ arriva anche il gol del 5-1, è tripletta per Giroud che anticipa Nuytinck e insacca su cross di Leao. Poco da dire sul finale di partita con un’ultima chance di Saelemaekers e una girandola di cambi, più un’ammonizione per Oikonomou nella Sampdoria. Finisce 5-1 e senza recupero.

Probabili formazioni Milan Sampdoria/ Quote: basta turnover per Pioli

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MILAN SAMPDORIA, LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per Stefano Pioli il Milan ha ritrovato il giusto feeling con la vittoria: “Era importante vincere e farlo in modo così netto. Si tratta solo della prima partita, adesso dobbiamo fare bene le prossime. Io alleno una squadra forte e poi si può anche perdere. La squadra ha capacità tecniche e caratteriali. La delusione che abbiamo subito in Champions è forte e non passerà con questa partita. Sarà difficile finire questo campionato, soprattutto quella contro la Juventus. Adesso dobbiamo però recuperare energie per affrontare al meglio questo finale di stagione. Nello sport solo se credi nelle tue capacità e nelle qualità è più facile ottenere certi risultati. Non si può vincere tutto“.

Probabili formazioni Milan Sampdoria/ Diretta tv: De Ketelaere, oggetto misterioso

Dejan Stankovic continua a traghettare la Sampdoria in un momento difficile: “Siamo tutti insieme in questa storia, sappiamo bene quello che stiamo passando. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, al di là delle nostre possibilità. Forse li abbiamo fatti arrabbiare dopo l’1-1, è una squadra allenata bene con velocità e tecnica. Dal vivo sono impressionanti. Quagliarella ha dimostrato in questi mesi una professionalità incredibile, ci siamo incrociati tante volte e dal suo essere attaccante devono imparare in tanti. Il suo comportamento è stato fantastico, sono felice che abbia segnato in un posto così bello e gli ho fatto i complimenti”.

LEGGI ANCHE:

VIDEO/ Milan Sampdoria (5-1) gol e highlights: i rossoneri si rialzanoVIDEO/ Siviglia Juventus (2-1) gol e highlights. Gli andalusi la ribaltanoVIDEO/ Inter Milan (1-0) gol e highlights. Lautaro Martinez fa la storia!

© RIPRODUZIONE RISERVATA