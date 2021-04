Video/ Milan Sassuolo (1-2) gol e highlights: Raspadori eroe a San Siro (Serie A)

Nel video di Milan Sassuolo 1-2 possiamo ammirare tutte le emozioni della partita che a San Siro è stata l’anticipo del tardo pomeriggio per il turno infrasettimanale di Serie A e che ha visto la vittoria in rimonta degli ospiti neroverdi, capaci di ribaltare l’iniziale vantaggio del Milan con Hakan Calhanoglu grazie a una bellissima doppietta nella ripresa di Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 cresciuto nel vivaio del Sassuolo. Sicuramente tra gli highlights che meritano comunque di essere visti e rivisti in Milan Sassuolo c’è il bellissimo gol di Hakan Calhanoglu che ha portato in vantaggio i rossoneri di Stefano Pioli dopo mezz’ora di gioco, uno splendido destro a giro che non ha dato scampo al portiere avversario Consigli. Per il Milan però questa partita verrà ricordata verosimilmente come il definitivo addio alle speranze scudetto a causa della doppietta di Raspadori, che tra il 76′ e l’85’ colpisce due volte Gigio Donnarumma, firma una bellissima vittoria neroverde e si consacra tra i migliori talenti del calcio italiano, sfruttando gli assist di Toljan prima (su azione avviata dallo stesso Raspadori) e Berardi poi.

VIDEO MILAN SASSUOLO: LE DICHIARAZIONI E LE STATISTICHE

Al termine di Milan Sassuolo la sconfitta rossonera e le vicende legate alla Superlega “nata e morta” in due giorni si sono strettamente legate nelle dichiarazioni. Stefano Pioli ha infatti difeso strenuamente Paolo Maldini, che si era detto all’oscuro di quanto fatto da Ivan Gazidis per la Superlega: “Sull’integrità morale di Maldini nessuno può avere dubbi, ha grandi valori e se sente queste cose vuol dire che ha questi sentimenti”. Pioli poi ha voluto ribadire che la vicenda non è certo stata la causa della sconfitta del Milan: “Quello che è successo alla vigilia non ha influito sul match, io amo la libertà di parola e di pensiero”. Diamo allora uno sguardo alle statistiche di Milan Sassuolo prima di goderci il video con gli highlights: i neroverdi hano avuto più possesso palla (53,2%), anche se il Milan è leggermente avanti nella voce dei tiri in porta (6-5). Il Sassuolo comunque è stato molto aggressivo, come testimoniano il 3-7 in favore degli ospiti nel numero dei calci d’angolo e il 17-33 neroverde nei dribbling. Partita infine molto corretta dal punto di vista disciplinare: un solo ammonito per il Sassuolo, zero per il Milan.

VIDEO MILAN SASSUOLO: GOL E HIGHLIGHTS

