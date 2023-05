Video/ Milan Sassuolo Primavera (0-0) highlights: zero gol, poche emozioni (27 maggio 2023)

VIDEO MILAN SASSUOLO PRIMAVERA

Milan e Sassuolo Primavera non si fanno male nell’ultima giornata del campionato Primavera 1, poche le emozioni al Vismara. Bozzolan ci prova dal limite dell’area ma trova solo l’esterno della rete. Traore per Zeroli in area, palla da mettere solo in rete ma il tiro sbatte contro il portiere avversario. Padroni di casa che continuano ad attaccare a caccia del vantaggio. Tentativo di Malaspina, la sfera termina molto alta. Chaka per Longhi in area, aggancio e tiro che colpisce il difensore avversario. Dopo tre minuti di recupero termina la prima frazione di gara, non molte le emozioni al Vismara fino ad ora. CLICCA QUI PER IL VIDEO MILAN SASSUOLO PRIMAVERA

Video/ Napoli Inter (1-2) gol e highlights: gli azzurri retrocedono in Primavera 2 (27 maggio 2023)

SECONDO TEMPO

Chaka prova a piazzarla nell’angolino, Theiner respinge. Simic in mezzo per Zeroli che di testa non trova la porta. Milan ad un passo dal vantaggio! El Hilali trova Gala da calcio d’angolo, da ottima posizione però la mette alta. Pochi minuti alla fine di un match che ormai sembra davvero non aver più nulla da dire. Dopo sei minuti di recupero il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi, il match tra Milan e Sassuolo termina a reti bianche.

Video/ Roma Sampdoria (1-2) gol e highlights: i blucerchiati chiudono con una vittoria (27 maggio 2023)

IL TABELLINO

MILAN (3-4-3): Bartoccioni; Simic, Coubis, Nsiala; Casali, Malaspina, Zeroli, Bozzolan; Longhi, Traore, Cuenca. Allenatore: Ignazio Abate. A disposizione: Pseftis, Nava, Alesi, Gala, El Hilali, Foglio, Sia, D’Alessio, Paloschi, Bartesaghi. Allenatore: Abate.

SASSUOLO: Theiner, D’Andrea, Baldari, Ajayi, Lolli, Mata, Miranda, Toure, Ryan, Mandrelli, Zaknic. A disposizione: Rosa, Pieragagnolo, Abubakar, Leone, Lombardo, Foresta, Cinquegrano, Cannavaro, Martini, Knezovic. Allenatore: Bigica.

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Frosinone Cagliari Primavera (risultato finale 1-3): Vinciguerra, sigillo salvezza!

© RIPRODUZIONE RISERVATA