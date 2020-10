Video/ Milan Sparta Praga (3-0): highlights e gol, tris rossonero in Europa League

Nel video di Milan Sparta Praga 3-0 parliamo della vittoria rossonera nella seconda giornata del gruppo H di Europa League: continua la marcia trionfale di Stefano Pioli che arriva a 22 risultati utili consecutivi e sale a 6 punti nella classifica del girone. Ci sono tanti motivi per festeggiare, forse a cominciare dal fatto che il tris ai cechi è stato servito senza il contributo di Zlatan Ibrahimovic, che per una volta non è entrato nel tabellino dei marcatori e anzi ha anche sbagliato un rigore. Il Milan è partito fortissimo, avendo subito quattro nitide occasioni per sbloccare la partita; lo ha fatto alla fine Brahim Diaz, che ha combinato con Ibra per poi fintare e sorprendere un non irreprensibile Heca sotto le gambe. Poco dopo i rossoneri hanno avuto la chance per raddoppiare, e che chance: fallo su Ibrahimovic e rigore, ma lo svedese ha alzato troppo la mira e il pallone si è stampato sulla traversa. Poteva essere un campanello d’allarme, invece la pochezza degli avversari e il momento di forma del Diavolo hanno impedito che la serata si complicasse, chiudendo subito i conti all’inizio del secondo tempo. CLICCA QUI PER IL VIDEO MILAN SPARTA PRAGA

VIDEO MILAN SPARTA PRAGA: IL SECONDO TEMPO

E infatti, eccoci al secondo tempo con il video di Milan Sparta Praga. Alla prima nitida occasione è arrivato il secondo gol: discesa profonda di Dalot a sinistra, assist a rimorchio per Rafael Leao, conclusione vincente. A quel punto lo Sparta Praga ha provato ad alzare il suo baricentro provando a rimettersi in partita, ma c’è stato poco da fare; il Milan ha calato il tris con il primo gol in maglia rossonera di Diogo Dalot, tra i più positivi nella serata di San Siro e in questo frangente aiutato anche da una deviazione di Vindheim. Nel finale spazio ad alcune seconde linee tra cui Daniel Maldini; dal punto di vista tattico Pioli ha confermato il 4-3-3 versione Europa League facendo riposare Kessie ma insistendo con Bennacer, schierato da regista e autore di un’ottima partita. Krunic invece ha subito mancato una grande occasione e poi ha un po’ latitato; ottimi segnali da parte di un Brahim Diaz sempre più calato nella nuova realtà, Ibrahimovic come sempre cercato a ripetizione dai compagni mentre ha fatto benissimo ancora una volta la difesa che, al netto di uno Sparta Praga decisamente debole davanti (nel secondo tempo c’è stato spazio anche per l’ex Lazio Libor Kozak) ha concesso pochissimo uscendo ancora con un clean sheet, cosa che fa assolutamente morale in vista degli impegni di campionato. Il prossimo, per confermarsi in vetta, sarà domenica sul campo dell’Udinese.



