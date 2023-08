Video/ Milan Torino (4-1) gol e highlights: i rossoneri calano il poker contro i granata (26 agosto 2023)

Il Milan si conferma dopo la bella vittoria a Bologna asfaltando il Torino a San Siro per quattro reti ad uno. Continua a brillare Pulisic che trova la seconda rete di fila, con la festa che viene completata dalla doppietta di Giroud su rigore e Theo Hernandez. Per il Torino aveva pareggiato momentaneamente Schuurs. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Tomori la mette in mezzo per Giroud, Buongiorno lo anticipa. Giroud ci prova da fuori area, palla fuori di poco. Ilic commette fallo su Calabria, arriva il primo giallo della gara. Theo Hernandez dalla distanza, palla fuori. Si ferma Sanabria per un problema muscolare, al suo posto entra Pellegri. Leao protesta per un tocco di mano in area di Ilic, il direttore di gara lascia proseguire. Leao calcia di sinistro dalla lunga distanza, palla fuori non di molto. Il Milan continua a fare la partita, difende bene il Torino. Leao la mette al centro, Giroud non ci arriva. Imperversa Leao sulla sinistra, altro cross, bravo Vojvoda a respingere la minaccia. Pulisic! La sblocca il Milan! Loftus-Cheek in mezzo per Pulisic che a porta vuota appoggia in rete, seconda rete consecutiva per l’americano. Schuurs! La riprende il Torino con il difensore olandese! Conclusione di Ricci, rimbalzo strano della sfera che arriva al difensore granata, girata che non lascia scampo a Maignan. Giallo a Theo Hernandez, primo ammonito per il Milan. Rigore per il Milan! Giudicato volontario un tocco di mano di Buongiorno. Giroud calcia e spiazza Milinkovic-Savic, Milan di nuovo avanti. Theo Hernandez! Arriva il tris del Milan! Leao serve l’esterno francese che supera Schuurs e poi con lo scavetto non lascia possibilità a Milinkovic-Savic.

SECONDO TEMPO

Nel Torino c’è Linetty per Ilic. Black out allo stadio San Siro, non funziona l’impianto di illuminazione. Si riprende a giocare. Loftus-Cheek con il destro trova la grande risposta di Milinkovic-Savic. Giroud serve Pulisic che da ottima posizione non trova la doppietta personale. Leao supera Schuurs e serve Reijnders che da due passi manca il poker. Al VAR si rivede un possibile pestone di Schuurs ai danni di Leao, potrebbe esserci un altro rigore. Secondo rigore! Giroud non sbaglia per il poker del Milan e la doppietta personale! Chukwueze calcia di prima intenzione ma non trova la porta. Thiaw commette fallo su Karamoh e si prende il giallo. Lazaro crossa in mezzo, Maignan blocca senza problemi. Milan in pieno controllo della gara quando mancano dieci minuti al termine. Linetty duro su Chukwueze, c’è il giallo. Pulisic ci prova con il destro da fuori area, ottima la risposta di Milinkovic Savic che evita il quinto gol. Termina il match, due su due per il Milan in questo inizio di stagione, sette i gol fatti, uno subito ed ottimo impatto dei nuovi, Pulisic su tutti.

IL TABELLINO

Marcatori: pt 33′ Pulisic (M); pt 36′ Schuurs (T); pt 43′, pt 48′ Theo Hernandez, st’ 19 Giroud (M)

Ammoniti: 12′ pt Ilic (T); pt 39′, 45+3′ Theo Hernandez (M); st 12′ Milinkovic-Savic (T); st 25′ Thiaw (M); st 43′ Linetty (T)

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw (st 35′ Kjaer), Tomori, Theo Hernandez (st 41′ Florenzi); Loftus-Cheek (st 23′ Musah), Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud (st 23′ Chukwueze), Leao (st 23′ Okafor). A disp. Mirante, Sportiello; Kalulu, Pellegrino; Adli, Pobega, Romero; Colombo. All. Pioli.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Schuurs, Rodriguez; Bellanova (st 13′ Lazaro), Ricci, Ilic (st 1′ Linetty),Vojvoda; Vlasic, Radonjic (st 13′ Karamoh); Sanabria (pt 22′ Pellegri). A disp. Gemello, Popa; Bayeye, N’Guessan, Zima; Gineitis, Ilkhan, Tameze. All. Juric.

