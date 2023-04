Video/ Milan Torino Primavera (2-1) gol e highlights: rimonta rossonera

Milan Torino Primavera, gara per cuori forti che si è sbloccata subito grazie ad un episodio. Errore difensivo colossale su calcio d’angolo in cui Dell’Aquila svetta di testa e riesce a insaccare alle spalle del portiere rossonero, già il Toro si era reso pericoloso grazie ai suoi attaccanti che riescono ad arginare bene le difese nemiche, ma il primo vantaggio del match lo porta un difensore. Il Milan cerca una reazione che però non arriva in maniera collettiva, infatti sono solo alcuni giocatori a tentare la rimonta, avendo a disposizione ancora parecchio tempo, la partita infatti è appena cominciata. I rossoneri ci provano da calcio piazzato su tre corner diversi ma purtroppo non sono stati fortunati come i giocatori del Toro.

Termina questo primo tempo di Milan Torino Primavera, gara che si è accesa sotto un punto di vista non indifferente, ossia quello agonistico. Volano infatti i primi cartellini gialli dopo che i giocatori ospiti non riescono più ad uscire dalla propria metà campo, sanno bene che il risultato sarebbe potuto cambiare da un momento all’altro. Per fortuna dei tifosi ospiti però il Milan non riesce ad essere deciso, i tiri infatti sono stati tutti sapientemente neutralizzati dal portiere Passador, e le sue parate e intercettazioni sono state fondamentali alla squadra per ripartire e provare a trovare la seconda rete. Purtroppo però il Milan sembra aver preso le misure a questo toro.

MILAN TORINO PRIMAVERA, IL SECONDO TEMPO

Si ritorna sul campo di Milan Torino Primavera, in cui i rossoneri sembrano più decisi a trovare la via del goal e a ribaltare lo svantaggio dopo la dormita collettiva del primo tempo. Il più pericoloso di questo avvio è El Hilali, l’attaccante dopo un fine di primo tempo convincente, sembra aver trovato la quadra per essere determinante in questo match. Il Torino non fa altro che prendere cartellini gialli, non riesce a ripartire e cerca appena può di addormentare il gioco per rimettere a posto le idee, in questa fase confusionaria dove i rossoneri sono molto più a proprio agio. Anche dalla panchina c’è bisogno di cambiamento ed esce l’autore del primo goal torinese: Dell’Aquila.

Termina Milan Torino Primavera, gara che si chiude tra i crampi e i fischi per il risultato mostrato sul campo. Purtroppo non è bastata la scossa granata per portare a casa qualche punticino in più. Anche se con Zeroli il Milan ha avuto una bella occasione per sfondare la rete torinese prima dei gol di El Halilai. Un cross masticato male dalla difesa granata si trasforma in un assist per l’attaccante rossonero che calcia da dentro l’area di rigore trovando la porta. Il Torino non si è mai praticamente affacciato nell’area di rigore rossonera, infatti per tutto il secondo tempo si è cercato di resistere e portare a casa questo risultato che fa ben sperare per la classifica finale in ottica playoffs. Il Toro dovrà lavorare molto sull’approccio mentale dei match.

MILAN TORINO PRIMAVERA, IL TABELLINO

Marcatori: pt 5′ Dell’Aquila (r)(T), st 15′ El Hilali (M)

Ammoniti: pt 27′ Makadji (T), pt 45+2′ Opoku (T), st 27′ Ansah (T), st 30′ Coubis (M)

Milan: Nava, Coubis, Bozzolan, Nsiala, El Hilali, Stalmach (st 1′ Foglio), Zeroli (st 45′ Longhi), Eletu, Cuenca, Sia (st 37′ Alesi), Casali (st 42′ Simic). A disposizione: Pseftis, Bartoccioni, Traore, Capone, Andrews, Malaspina, D’Alessio, Paloschi, Bartesaghi. Allenatore: Abate.

Torino: Passador, Anton, Dell’Aquila [st 9′ Ansah (st 28′ Capac)], Antolini, Silva (st 9′ Ciammaglichella), Savva (st 45′ Barzago), Dembele, Njie (st 1′ Caccavo), Ruszel, Opoku, Makadji. A disposizione: Brezzo, Servalli, Gaj, Wade, Rettore, Corona, Vaiarelli, Ruiz, Marchioro. Allenatore: Scurto.

