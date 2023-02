Video/ Milan Tottenham (1-0) gol e highlights: primo round ai rossoneri con Diaz!

VIDEO MILAN TOTTENHAM: DIAZ FA ESPLODERE SAN SIRO

Milan Tottenham video gol e highlights dell’andata degli ottavi di finale vinta dai rossoneri per 1-0 grazie alla rete di Brahim Diaz. Un gol arrivato dopo appena sette minuti su una giocata strepitosa di Theo Hernandez che sovrasta Romero, si fionda in area e calcia in porta, trovando la risposta di Forster che non può nulla però sulla ribattuta di Brahim Diaz nonostante ci avesse messo comunque la mano. Il vantaggio fa esplodere letteralmente San Siro dando una spinta pazzesca ai padroni di casa che, seppur senza annichilire gli ospiti sul piano del gioco offensivo, limitano ogni tipo di idea agli Spurs bloccando principalmente le iniziative di Son e Kulusevski.

Nella ripresa c’è subito una scivolata dritta su Tonali che costa il giallo all’ex Atalanta, anche se l’intervento sembra meritare ben altro colore. Al settantaseiesimo Giroud con una sponda perfetta offre a De Keteleare la possibilità di riscattare una stagione fin qui anonima, ma l’ex Brugge colpisce male di testa non trovando clamorosamente nemmeno lo specchio della porta. Poco dopo, Leao crossa trovando Thiaw che replica in qualche modo il compagno, sbagliando di testa da dentro l’area piccola. C’è dunque rammarico per un Milan che poteva senza dubbio chiudere questa gara con più di un gol di scarto. Può ritenersi addirittura fortunato il Tottenham di Conte che non ha mai impensierito seriamente Tatarusanu e avrà l’occasione di giocarsi tutto tra le mura amiche di Londra.

VIDEO MILAN TOTTENHAM: MURO KALULU-THIAW-KJAER, RIECCO THEO

Per il Milan è stata una serata estremamente positiva dal punto di vista della prestazione complessiva e dei singoli. I migliori in campo sono stati senza dubbio i tre difensori che hanno giganteggiato contro uno dei tridenti più pericolosi e temibili d’Europa. Kalulu ha confermato la sua enorme crescita recente, Kjaer ha ritrovato lo smalto dei bei tempi mentre Thiaw ha stupito tutti con un esordio in Champions League da incorniciare. Tanti, tantissimi applausi per Sandro Tonali che è sceso in campo con una fasciatura alla caviglia e ha giocato per ottantasei minuti con la bava alla bocca, prendendosi calci a destra e manca (quello di Romero in primis) e sbagliando molto meno rispetto al recente passato. Impossibile poi non citare Brahim Diaz che in fin dei conti, nonostante una performance nella norme, ha deciso questo primo round.

Sponda Tottenham è impresa assai ardua trovare qualche sufficiente viste le prestazioni pessime fornite dagli uomini di Conte. Kulusevski parte bene ma si spegne, Son non incide e Kane, oltre ad un lavoro strepitoso per la squadra, non è riuscito a fare ciò che avrebbe voluto complice una difesa rossonera sopra le righe. L’unico che può ricevere due commenti positivi è stato Sarr che man mano che la partita saliva d’intensità è stato abile a trovare la quadra.

VIDEO MILAN TOTTENHAM, IL TABELLINO

MILAN-TOTTENHAM 1-0

MARCATORI: 7′ Diaz.

MILAN (3-4-3): Tatarusanu, Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemaekers (32′ st Messias), Krunic, Tonali (41′ st Pobega), Theo, Brahim Diaz (32′ st De Ketelaere), Giroud, Leao (45′ st Rebic). A disp.: Mirante, Gabbia, Calabria, Ballo-Touré, Origi. All. Stefano Pioli.

TOTTENHAM (3-4-3): Forster; Romero, Dier, Lenglet (dal 80’ B. Davies); Emerson, Skipp, Sarr, Perisic; Kulusevski (25′ st Richarlison), Kane, Son (35′ st Danjuma). A disp.: Austin, Whiteman, Sánchez, Pedro Porro, Tanganga, Moura, Devine. All. Antonio Conte

Arbitro: Sandro Schärer (SUI).

AMMONITI: 3′ st Romero (T), 19′ st Dier (T), 35′ st Tonali (M), 47′ st Theo Hernandez (M).

