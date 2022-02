Video/ Milan Udinese (1-1) gol, highlights: Udogie risponde a Leao e frena il Diavolo

VIDEO MILAN UDINESE (1-1)

Voleva tornare a macinare punti, il Milan invece deve accontentarsi di un misero punticino contro una squadra di bassa classifica, come potremo ammirare nel video Milan Udinese 1-1. L’Udinese, però, non ha demeritato. Anzi nel finale ha persino rischiato il colpo grosso, spaventando i padroni di casa. Così Milan ed Udinese si dividono la posta in palio nell’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A disputata a San Siro. Come accaduto contro la Salernitana di Davide Nicola, i meneghini sciupano il vantaggio, non concretizzano il raddoppio e nel momento migliore dei friulani vengono puniti con il gol del pareggio. Nessun calcolo particolare da parte di Pioli che non pensa né al derby né al Napoli, manda in campo la migliore formazione possibile, escludendo causa squalifica Bennacer. C’è però il rientrante Kessie, ma anche Hernandez, Romagnoli e Brahim Diaz. Dall’altra parte Cioffi risponde con un undici abbottonato e di sostanza.

L’inizio della partita sorride al Milan, coi padroni di casa che tengono palla e schiacciano i friulani nella propria metà campo. L’episodio però tarda ad arrivare, basti pensare che la prima conclusione nello specchio arriva alla mezzora. Ed è quella che decide i primi 45′: Tonali serve una palla al bacio per Leao, che avanza con classe e di precisione infila Silvestri. Ottava marcatura in questa stagione da parte del calciatore portoghese, che fa esultare i tifosi rossoneri.

SECONDO TEMPO

Il gol subito nel primo tempo scatena la reazione dell’Udinese, che torna in campo con un piglio di diverso. La squadra di Cioffi prova ad alzare il ritmo e al sessantaseiesimo gela San Siro. Mischia pericolosa dentro l’area del Milan, Pereyra cerca la rovesciata che Udogie ribadisce con tempismo alle spalle di Maignan per l’1-1. Milan furioso per un possibile tocco col braccio del giovane esterno dell’Udinese, ma il direttore di gara Marchetti, dopo aver consultato il VAR, conferma il gol dei bianconeri. A questo punto il Milan prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo e si tuffa in avanti alla ricerca del sorpasso, con il supporto del pubblico. Il muro difensivo dell’Udinese, però, regge con ordine. Dunque è pari e patta a San Siro. Punto più utile all’Udinese che al Milan.

VIDEO MILAN UDINESE: IL TABELLINO

RISULTATO FINALE 1-1

Marcatori: 29′ Leao, 66′ Udogie

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias (65′ Saelemaekers), Brahim Diaz (85′ Maldini), Leao; Giroud (65′ Rebic). All. Pioli

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marí, Perez; Molina, Arslan (90′ Jajalo), Walace, Makengo (55′ Pereyra), Zeegelaar (55′ Udogie); Beto (65′ Success), Deulofeu. All. Cioffi

