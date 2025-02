VIDEO MILAN VERONA, GOL E HIGHLIGHTS DELLA GARA

Allo Stadio Giuseppe Meazza il Milan strappa un successo per 1 a 0 contro l’Hellas Verona. Nel primo tempo Sarr cerca di sorprendere tutti già al 2′ servendo Duda che calcia per i gialloblu ma Maignan non si lascia sorprendere in avvio di partita.

I lombardi cominciano ad agire dal 25′ quando Reijnders incappa nella parata provvidenziale in angolo di Montipò ed il direttore di gara annulla un gol per fuorigioco al 33′ a Gimenez prima che Musah, nel recupero, calci direttamente in curva poi al 45’+2′.

Formazioni Juventus Inter/ Quote: torna Koopmeiners, dubbi De Vrij-Bastoni (Serie A, 16 febbraio 2025)

Nel secondo tempo i veneti provano a ripetere la partenza arrembante che li aveva contraddistinti all’inizio delle ostilità nonostante la conclusione di Kastanos venga intercettata anch’essa in angolo dalla retroguardia di casa al 54′. Nel finale è Jimenez a spianare la strada per il gol del Diavolo con Rafael Leao che serve quindi a Gimenez l’assist per sbloccare il punteggio al 75′ e la sfida non fa più registrare ulteriori azioni realmente degne di nota fino al triplice fischio.

Probabili formazioni Parma Roma/ Quote: Cristante squalificato (Serie A, 16 febbraio 2025)

VIDEO MILAN VERONA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS