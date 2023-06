VIDEO/ Milan Verona (3-1) gol e highlights: Leao punisce gli scaligeri (4 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGLIGHTS MILAN VERONA: I ROSSONERI SENZA PIETÀ

Il Milan costringe il Verona allo spareggio salvezza, vincendo nel giorno dell’addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic. Milan subito all’attacco, al 5′ Krunic innesca Leao che vede la sua conclusione deviata in angolo. Al 9′ tenta il sinistro a giro Messias ma il pallone sfila di poco a lato, al 12′ strozza fuori la conclusione anche Calabria. Al 16′ murata una punizione di Theo Hernandez, quindi al 20′ non si chiude un’interessante combinazione tra il francese e Krunic. Insiste il Milan che al 26′ guadagna un altro angolo con una conclusione deviata di Messias. Al 29′ si scuote il Verona: affonda sulla sinistra Ngonge, cross teso in area e Tameze non arriva d’un soffio alla deviazione davanti a Maignan. Al 31′ un tentativo di Calabria finisce tra le braccia di Montipò, calano un po’ i ritmi e il Milan si rivede in avanti solo al 39′ con Theo Hernandez che non trova la conclusione vincente dopo un colpo di tacco smarcante di Giroud. Nel recupero però viene fischiato un calcio di rigore per il Milan: Brahim Diaz tamponato appena dentro l’area da Ngonge, dopo la review al VAR arriva la decisione: penalty che viene trasformato con freddezza da Giroud, il Milan chiude avanti il primo tempo.

Nel secondo tempo dopo 5′ ammonito Magnani per un fallo su Leao, quindi Veloso per poco non sorprende Maignan fuori dai pali. Il portiere del Milan al 12′ esce a valanga su Ngonge e tocca il pallone evitando d’un soffio il potenziale fallo da espulsione. Djuric e Veloso lasciano spazio a Lazovic e Verdi tra gli scaligeri, quindi ci prova ancora Ngonge ma al 27′, dopo un doppio cambio milanista con Krunic e Brahim Diaz che lasciano spazio a Pobega e De Ketelaere, è il Verona a pareggiare. Segna Faraoni che si inserisce sul secondo palo su invito di Depaoli e firma l’1-1. Finale di partita concitato con i rossoneri che alla fine riescono a dilagare. È doppietta per Rafa Leao che al 40′ salta secco Faraoni e insacca alle spalle di Montipò, quindi arriva il bis con Leao che nel recupero si incunea nella difesa scaligera e realizza il 3-1 dopo aver fatto letteralmente quello che vuole. Finale di partita col cuore in gola per il Verona ma il lunghissimo recupero all’Olimpico dice che anche lo Spezia ha perso e dunque gli scaligeri dovranno disputare lo spareggio salvezza contro lo Spezia.

VIDEO GOL E HIGLIGHTS MILAN VERONA, LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Stefano Pioli si sofferma sull’addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic: “Ha aiutato tanto dentro e fuori dal campo. È stato un punto di riferimento per me, ha una mentalità incredibile, è un vincente dal lunedì alla domenica e ha aiutato a far capire tante cose ad un gruppo giovane come il nostro. Non ha contribuito solo fuori dal campo ma anche dentro. Non ha dimostrato di essere solo un grande campione ma anche una persona con cui mi sono confrontato spesso, una personalità adatta ad un certo tipo di ambiente”.

Per Marco Zaffaroni il Verona deve accettare il verdetto dello spareggio: “Verdetto che va accettato. Abbiamo fatto una grande rincorsa, recuperando tantissimi punti… Sarebbe stata la ciliegina sulla torta concluderlo oggi, ma il campo ha detto questo. Ci vogliamo preparare bene a questa gara per coronare la rincorsa. La stanchezza c’è, per tutti. È da dicembre che diciamo che ogni domenica è l’ultima spiaggia… La prestazione di oggi è confortante, siamo venuti fuori bene nel secondo tempo. Eravamo in parità a 5 minuti dalla fine e ci stavamo giocando la partita contro una squadra fortissima. Ora però si azzera tutto. Se diciamo grazie Roma? Probabilmente domenica scorsa lo Spezia ha detto grazie Empoli… È il calcio, domenica si tira la riga. Pochi mesi fa giocarci lo spareggio era impensabile, vogliamo a tutti i costi coronare questa rincorsa“.

