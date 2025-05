VIDEO MILANO SCAFATI, SINTESI E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Unipol Forum di Assago l’Olimpia Milano si aggiudica un buon successo sconfiggendo la Givova Scafati per 100 a 72. Nel primo tempo i campani tentano di cogliere di sorpresa i rivali di turno con una partenza sprint ma i loro sforzi non portano i frutti sperati poichè la squadra di coach Messina chiude in vantaggio già questo quarto iniziale.

Video Cremona Tortona (94-99)/ Sintesi e highlights: una gara a senso unico! (Lega A basket, 11 maggio 2025)

Lentamente i lombardi sembrano comunque in grado di farsi valere e provano anche a prendere il largo senza che la compagine guidata da coach Ramondino sappia rispondere a dovere. Nel secondo tempo la situazione rimane immutata permettendo alle Scarpette Rosse di ripetersi mentre i gialloblu perdono uteriore terreno.

Nel finale gli ospiti sprofondano con il passare dei secondi ed il parziale definitivo diventa sempre più pesante nonostante la loro buona volontà nel correggersi in fase offensiva. Gara abbastanza corretta con gli ospiti più fallosi dei padroni di casa se si guarda al 17 a 13 nel computo complessivo dei falli personali.

Video Brescia Treviso (114-91)/ Sintesi e highlights: vince la Leonessa! (Lega A basket, 11 maggio 2025)

Il miglior marcatore della serata per questa sfida è stato il numero undici Federico Miaschi grazie ai diciannove punti messi a segno per la Givova. Questa vittoria assegna due punti all’Olimpia Milano capace così di salire a quota 40 nella classifica della Lega A di basket stagione 2024/2025. La sconfitta significa invece per la Givova Scafati rimanere ferma coi suoi 12 punti già conquistati prima di questa trentesima giornata di campionato.

VIDEO MILANO SCAFATI: GUARDA SINTESI E HIGHLIGHTS