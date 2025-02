Rocco Hunt punta sull’autobiografico con il testo “Mille vote ancora“, canzone che parla della sua amatissima Salerno e presentata al festival di Sanremo 2025. Un successo nonostante il posizionamento al 15esimo posto in classifica appena sotto ai The Kolors. Il pubblico non ha accettato di buon grado l’esito del televoto, ma Rocco Hunt ha vinto lo stesso, aprendo uno squarcio sulla sua vita e raccontando agli ascoltatori una parte molto profonda di sè.

Marta Donà, chi è la manager di Sanremo/ Le ultime 4 edizioni vinte con La Tarma records: dai Maneskin a Olly

Il tema del testo “Mille vote ancora“, infatti, è allo stesso tempo commovente e pieno di nostalgia. “Mille vote ancora” racconta delle difficoltà che un ragazzo incontra nell’andare via dal proprio paese, investito dai ricordi, dalla voglia di tornare ma dalla consapevolezza di dover restare per una vota migliore. Il suo legame con Salerno risulta fortissimo anche se nasconde dolore, con un’infanzia difficile e la certezza che un giorno avrebbe dovuto abbandonare la sua amata città: “Ogni giorno è un regalo

Per chi come me è destinato a partire“, recita il pezzo, che rimane una “coccola” per chiunque ha vissuto la sua esperienza.

VIDEO UFFICIALE LA CURA PER ME DI GIORGIA A SANREMO 2025 / "Una cura per tutte le difficoltà della vita"

Video ufficiale Mille vote ancora di Rocco Hunt e significato testo: il dolore di lasciare la propria terra

Il video YouTube di Mille vote ancora (qui il testo integrale) è incredibilmente esplicativo. Si percepisce tutta l’indecisione e la sofferenza del cantante, che si aggira nella periferia della sua città e in casa sua, triste pensando di doversene andare.

Arriva poi su un treno, che lo condurrà lontano dal suo paese d’origine, per rifarsi una vita in una città più grande con tante opportunità. Poi ci ripensa, risale su quel treno dopo che i ricordi si sono fatti insopportabili.

Olly, chi è il vincitore di Sanremo 2025? La dedica ai fan su Instagram e la foto ironica/ "Grazie a tutti"

Apre una porta ed è a casa sua dove abbraccia finalmente i suoi genitori, felici di vederlo ritornare. Rocco Hunt ha raccontato con le immagini uno spaccato di società che esiste ormai da decenni e forse, esisterà per sempre.

Rivedi il video Mille volte ancora di Rocco Hunt a Sanremo 2025