Video/ Modena Albinoleffe (0-2): highlights e gol. Decidono Tomaselli e Manconi!

VIDEO MODENA-ALBINOLEFFE (0-2): LA SINTESI

Allo Stadio Alberto Braglia l’Albinoleffe supera in trasferta ed in extremis il Modena per 2 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa guidati da mister Mignani a cercare di prendere subito in mano il controllo delle operazioni affacciandosi pericolosamente in zona offensiva al 2′ e mancando poi lo specchio della porta con Pergreffi in rovesciata al 3′. I minuti scorrono sul cronometro e gli emiliani ci riprovano al 18′ con Pierini per poi lasciare spazio alla replica dei lombardi, in avanti con Manconi al 22′, di testa con Mondonico al 44′ e Giorgione a ridosso del duplice fischio arbitrale al 45′.

RISULTATI SERIE C/ L'Avellino elimina il Palermo! Diretta gol live score

Nel secondo tempo sono i gialloblu a partire meglio replicando quanto di buono visto anche nel corso della frazione di gioco precedente ed è infatti Pierini a cercare di spezzare l’equilibrio in favore dei gialloblu con un tiro impreciso al 53′. Nell’ultima parte dell’incontro succede l’impensabile: all’89’ è Tomaselli a mettere a segno la rete del vantaggio per i blucelesti che raddoppiano poi nel recupero al 90’+7′ per merito del calcio di rigore trasformato da Manconi e concesso per fallo di Rabiu. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Federico Longo, proveniente dalla sezione di Paola, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo Canestrelli e Riva tra i lombardi. La vittoria conquistata lontano dalle mura amiche, anche in virtù dell’1 a 0 decretato nella gara d’andata, permette all’Albinoleffe di qualificarsi al turno successivo dei playoff mentre il Modena viene eliminato dalla corsa alla Serie B.

Diretta/ Avellino Palermo (risultato finale 1-0) streaming tv: irpini qualificati!

IL TABELLINO

Modena-Albinoleffe 0 a 2 (p.t. 0-0. AND.: 1-0)

Reti: 89′ Tomaselli(A); 90’+7′ RIG. Manconi(A).

MODENA (4-3-3) – Gagno; Mattioli, Ingegneri, Pergreffi, Varutti; Muroni, Gerli, Castiglia; Luppi, Spagnoli, Pierini. A disp.: Narciso, Mignanelli, Rabiu, Scappini, Sodinha, Corradi, De Santis, Bearzotti, Zaro, Davì, Prezioso, Monachello. All.: Mignani.

ALBINOLEFFE (3-5-2) – Savini; Mondonico, Canestrelli, Riva; Borghini, Gelli, Genevier, Giorgione, Gușu; Manconi, Cori. A disp.: Paganessi, Caruso, Cerini, Berbenni, Nichetti, Tomaselli, Gabbianelli, Galeandro, Ravasio, Miculi, Maritato. All.: Zaffaroni.

Diretta/ Modena Albinoleffe (risultato finale 0-2): Manconi elimina i gialloblu!

Arbitro: Federico Longo (sezione di Paola).

Ammoniti: 31′ Canestrelli(A); 76′ Riva(A).

CLICCA QUI PER IL VIDEO MODENA ALBINOLEFFE, HIGHLIGHTS E GOL

LEGGI ANCHE:

Video/ Milan Cagliari (0-0): highlights, ora Pioli rischia il quarto posto (Serie A)Video/ Inter Milan (risultato 2-1) gol e highlights: Eriksen decisivo al 97'Video/ Bisceglie Sicula Leonzio (0-0): gli highlights (Serie C, girone C)

© RIPRODUZIONE RISERVATA