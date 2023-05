Video/ Modena Bari (1-1) gol e highlights: Diaw risponde a Ricci!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MODENA BARI: LA SINTESI

Allo Stadio Alberto Breda le squadre di Modena e Bari si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati dal tecnico Tesser provano subito a prendere in mano il controllo delle operazioni ma combinano poco e gli ospiti guidati da mister Mignani tentano di reagire con un tiro impreciso dalla distanza di Botta al 13′.

Diretta/ Modena Bari (risultato finale 1-1): Diaw pareggia dal dischetto!

I minuti scorrono sul cronometro ed i pugliesi riescono a passare in vantaggio al 34′ grazie alla rete messa a sgno da Ricci, su assist di Pucino. Nel secondo tempo i gialloblu suonano la carica andando a caccia del pari con l’opportunità mancata da Diaw a causa dell’efficace parata eseguita dall’estremo difensore Caprile al 50′. Nell’ultima parte dell’incontro gli emiliani trovano il gol del pareggio al 77′ per merito di Diaw, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso per fallo di Ricci su Duca.

Video/ Venezia Modena (5-0) gol e highlights: show di Pohjanpalo al Penzo

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Maurizio Mariani, proveniente dalla sezione di Aprilia, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Cittadini, Mosti e Ponsi da un lato, Di Cesare e Ricci dall’altro. Il punto conquistato in questo trentaseiesimo turno di campionato permette al Modena di salire a quota 45 ed al Bari di portarsi a 62 punti nella classifica della Serie B.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MODENA BARI: IL TABELLINO

Modena-Bari 1 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 34′ Ricci(B); 77′ RIG. Diaw(M).

MODENA (4-3-2-1) – Gagno, Oukhadda, Cittadini, Pergreffi (c), Ponsi, Magnino, Gerli, Armellino, Tremolada, Giovannini, Diaw. All.: Tesser.

Diretta/ Venezia Modena (risultato finale 5-0): Zampano cala il pokerissimo

BARI (4-3-1-2) – Caprile, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Benali, Maita, Benedetti, Botta, Esposito, Cheddira. All.: Mignani.

Arbitro: Maurizio Mariani (sezione di Aprilia).

Ammoniti: 8′ Di Cesare(B); 37′ Cittadini(M); 81′ Mosti(M); 88′ Ponsi(M); 90’+5′ Ricci(B).

© RIPRODUZIONE RISERVATA