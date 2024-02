Video/ Modena Cosenza (1-1) gol e highlights: Tutino la riprende di testa (10 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MODENA COSENZA (1-1): LA PARTITA

Modena e Cosenza si dividono la posta in palio dopo un match estremamente equilibrato. Con il punto a testa il Modena tocca quota 33 punti mentre il Cosenza raggiunge i 29 punti. Dopo un quarto d’ora la sblocca l’ex Gliozzi. Inserimento a fari spenti del centravanti che viene perso da Camporese, da solo davanti a Micai non sbaglia. Dieci minuti dopo rispondono i calabresi. Gyamfi scende sulla fascia e la mette in mezzo, Tutino di testa non lascia scampo a Seculin. Cosenza che continua ad attaccare e sfiora il raddoppio. Marras calcia di sinistro da fuori area, Seculin in tuffo compie una grandissima parata. attistella in mezzo per Zaro che allunga la sfera, Abiuso di testa la spedisce tra le braccia di Micai.

Seconda ripresa che cala d’intensità e regala pochi spunti degni di nota. Tutino calcia in area, Seculin risponde presente. Battistella ci prova da fuori area, respinge Micai. Nel finale intervento duro di Marras su Cotali, arriva il rosso, Cosenza che chiude in dieci.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MODENA COSENZA (1-1): IL TABELLINO

MODENA (3-5-2): Seculin; Cauz, Zaro, Riccio; Ponsi, Battistella (42′ st Bohzanaj), Gerli, Santoro (34′ st Cotali), Corrado (34′ st Magnino); Gliozzi, Abiuso (20′ st Di Stefano). A disp. : Gagno, Vandelli, Pergreffi, Vukusic, Mondele, Tremolada. All. : Bianco

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Gyamfi, Camporese, Venturi, Frabotta; Zuccon (42′ st Voca), Praszelik; Marras, Tutino (48′ st Crespi), Mazzocchi (42′ st Fontanarosa); Forte (36′ st Florenzi). A disp. : Lai, Marson, Cimino, Fontanarosa, D’Orazio, Calò, Viviani, Voca, Canotto, Antonucci. All. : Caserta

ARBITRO: Camplone di Pescara

MARCATORI: 16′ pt Gliozzi (M), 24′ pt Tutino (C)

NOTE: Spettatori 9074 con 1015 tifosi ospiti. Espulso al 41′ st Marras (C) per gioco violento. Ammoniti: Ponsi (M), Mazzocchi (C), Frabotta (C), Zaro (M), Zuccon (C). Angoli: 2-1 per il Modena. Recupero: 1′ pt – 6′ st

