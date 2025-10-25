Video Modena Empoli (risultato finale 2-1) gol e highlights della gara valida per la nona giornata della Serie B 2025/2026.
VIDEO MODENA EMPOLI, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Alberto Braglia il Modena vince per 2 a 1 in rimonta contro l’Empoli. Nel primo tempo i gialloblu sembrano cominciare la sfida in maniera molto propositiva con un colpo di testa di Gliozzi parato in angolo al 7′ ed anche il tentativo di Zanimacchia viene deviato in corner verso il quarto d’ora.
Al 22′ però i toscani sbloccano il punteggio quando Ceesay si mette in proprio e trova il gol del vantaggio con una bell’azione personale. I Canarini al 28′ non capitalizzano una buona opportunità nè con Zanimacchia nè con Gliozzi ma quest’ultimo trasforma in ogni caso il calcio di rigore che vale il pareggio al 45’+6′ dopo che il VAR ha segnalato il fallo di mano di Ghion sul tiro di Santoro avvenuto durante l’azione offensiva precedente.
Nel secondo tempo lo scatenato Gliozzi suona sempre la carica per i suoi forzando Guarino a deviarne in corner un colpo di testa insidiosissimo in apertura al 55′ e non ha certo maggior fortuna pure al 58′. Nel finale ci pensa Tonoli a completare il sorpasso con il gol firmato al 66′ tramite un colpo di testa vincente sull’assist offertogli da Santoro.
Questo successo mantiene il Modena in vetta alla classifica della Serie B raggiungendo quota 21 grazie a questi tre nuovi punti appena conquistati. La sconfitta riconferma d’altro canto l’Empoli bloccato a dieci punti nella graduatoria del campionato cadetto una volta scesi in campo per la nona giornata.