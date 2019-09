Video/ Modena Feralpisalò (1-1): highlights e gol. Si decide tutto nel 1^ tempo

Modena e Feralpisalò si dividono la posta in palio grazie alle reti siglate da Rossetti e Maiorino, nella quinta giornata del campionato di Serie C. I padroni di casa avanti dopo appena un minuto di gioco. Dal limite dell’area la sfera ha bucato De Lucia. Modena ad un passo dal raddoppio. Laurenti prova la rovesciata ma De Lucia blocca. Un duro colpo per la compagine ospite che ora deve reagire. Gagno si esalta in due occasioni e salva il Modena. Ci prova Stanco da fuori area, ancora pronto Gagno. Botta di Davi, De Lucia è reattivo nell’intervento. Gara piacevole nei primo trenta minuti che hanno visto un gol e anche i due grandi interventi di Gagno. Arriva il pareggio della Feralpisalò. Contessa la mette in mezzo e trova all’appuntamento con il gol Maiorino, la difesa del Modena non ha letto bene l’azione. La prima frazione termina in parità.

IL SECONDO TEMPO

Ad inizio ripresa ghiotta occasione per Stanco che per un soffio non arriva all’appuntamento con il gol. Ferrario prova la botta dal limite, De Lucia blocca. Botta di Ferrario dal limite dell’area, De Lucia blocca. Pezzella calcia dalla lunga il distanza ma non sorprende il portiere. Sodinha su punizione per poco non trova il gol. Sodinha serve Ferrario in contropiede, lo scambio finale non riesce, occasione sprecata. Sono quattro i minuti di recupero concessi dal direttore di gara con Caracciolo che ha sui piede il pallone vincente ma spreca malamente. Le due compagini si dividono la posta in palio dopo una gara molto combattuta. La FeralpiSalò, prima di questo pareggio, aveva conquistato un pari, una vittoria e una sconfitta nelle partite disputate in trasferta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA