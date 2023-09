VIDEO/ Modena Lecco (risultato 0-0) highlights. Primo punto per i blucelesti (Serie B, 24 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MODENA LECCO: LA CRONACA

Il Lecco al terzo tentativo muove la classifica dopo il ritorno in Serie B pareggiando in casa del Modena. La partita ha avuto un inizio fulmineo, con il primo cartellino giallo assegnato al minuto 1 a Pergreffi per una trattenuta su Novakovich. Il Lecco si è mostrato aggressivo in avanti con una pericolosa conclusione di Di Stefano, mentre Gagno, al 9′, ha effettuato una parata reattiva su un tentativo di Palumbo per gli ospiti. Dall’altra parte del campo, Melgrati è rimasto vigile su un doppio tiro di Tremolada. Nel primo quarto di partita, l’approccio del Lecco è stato senza dubbio positivo, con Tremolada come uno dei giocatori più attivi. Al 32′, Tremolada ha nuovamente provato la conclusione, ma subito dopo è stato il Lecco a sfiorare il gol con Gagno, che ha effettuato un grande intervento su un colpo di testa di Guglielmotti. Ci sono stati tentativi anche da parte di Novakovich e Manconi prima dell’intervallo, ma le squadre sono andate al riposo con il punteggio ancora in parità.

Nella ripresa, Saracco è subentrato a Melgrati in porta per il Lecco, mentre nel Modena sono entrati in campo Cauz e Riccio al posto di Battistelli e Pergreffi. Zaro è stato ammonito, poi Gagno è rimasto attento su un tiro di Novakovich, che è stato sostituito al 58′ da Buso. All’8′, Saracco ha compiuto un’ottima parata su un tentativo di Guiebre. Successivamente, sono stati effettuati ulteriori cambi: Strizzolo è uscito per Abiuso nel Modena, mentre il Lecco ha sostituito Guglielmotti con Giudici. Al 17′, l’infortunato Di Stefano è stato rimpiazzato da Doudou. Al 24′, Tremolada ha fornito un cross perfetto per la testa di Abiuso, ma la deviazione aerea è finita tra le braccia di Saracco. Al 31′, proprio Tremolada ha lasciato il posto a Bonfanti, poi Manconi è stato ammonito per un fallo su Ionita. Al 44′, c’è stata una mischia in area emiliana su un calcio d’angolo di Lepore, ma il Lecco non è riuscito a trovare il guizzo per la conclusione in porta. La partita si è conclusa con il Lecco che difendeva il possibile primo punto in questo nuovo campionato e al 95′, il Modena ha sprecato una grande opportunità per ottenere la vittoria: su un cross di Abiuso, Bonfanti è arrivato per la deviazione da due passi ma ha sparato fuori.

MODENA LECCO, LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Alberto Bianco ha visto un Modena che non è riuscito a trovare la chiave per forzare l’organizzazione difensiva avversaria: “È stata una partita complicata. Non abbiamo capito bene le distanze da mantenere, specialmente con palla eravamo molto lontani l’uno dall’altro e questo non ci ha permesso di poter palleggiare di più e dominare la gara. Il Lecco è stato molto bravo nel chiudersi e ripartire, abbiamo rischiato in due o tre situazioni di contropiede avversario. Ho provato comunque a vincerla nella ripresa con la difesa a tre, per trovare più il palleggio che ci era mancato nel primo tempo. Nel finale, con un pizzico di fortuna avremmo potuto vincerla”.

Per Luciano Foschi questo per il Lecco può essere il punto della svolta: “Il cambio del portiere ci ha condizionati. Di Stefano ha avuto i crampi e anche questo ci ha messi in difficoltà. Questo ci ha impedito di fare più cose in mezzo al campo. Nel secondo tempo si è visto come non avessimo gamba. Finalmente abbiamo capito cosa serve per fare punti in questo campionato: Bianco ci ha detto che siamo antipatici e questo è il più grande complimento, quando non si può giocare a calcio bisogna accettarlo. Abbiamo commesso un grande errore nel primo tempo e ci sarebbe potuto costare caro, per il resto le occasioni sono arrivate per meriti del Modena. Posso fare i complimenti ai miei e allo staff, perché abbiamo lottato e volevamo dare il “via” a questo campionato“.

