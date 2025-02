VIDEO MODENA MANTOVA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Alberto Braglia il Modena ottiene una bella vittoria per 3 a 1 contro il Mantova. Nel primo tempo i Virgiliani si dimostrano pericolosi fin dagli istanti iniziali della contesa a giudicare dai tentativi di Galuppini al 2′ soprattutto di Radaelli, intercettato sulla linea di porta da Caldara, al 3′.

DIRETTA/ Modena Mantova (risultato finale 3-1): gol di Beyuku al novantesimo! (Serie B, 1 febbraio 2025)

Lo stesso Radaelli non approfitta poi a dovere di un pallone perso da Cotali all’8′. Gli emiliani rimangono compatti e trovano in ogni caso il gol del vantaggio al 18′ per merito di Caso, su assist del compagno Palumbo, oltre a mancare poi il bis alla mezz’ora. Sempre al 30′ i biancobandanti pareggiano con Mancuso al termine di un contropiede.

Risultati Serie B, classifica/ Il Modena batte e sorpassa il Mantova! Diretta gol live (oggi 1 febbraio 2025)

Di nuovo Palumbo torna dunque ad essere protagonista al 36′ centrando un palo e specialmente al 38′, segnando la rete del raddoppio su suggerimento di Defrel. Nel secondo tempo i lombardi rimangono increduli cogliendo la traversa al 50′ con Giordano da una trentina di metri. Nel finale Galuppini non accorcia per i biancorossi all’80’ ed i canarini calano invece il tris definitivo al 90′ col gol del neo entrato Beyuku, assistito da Duca.

VIDEO MODENA MANTOVA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS