Video/ Modena Palermo (0-2) gol e highlights: big match a tinte rosanero (Serie B, 7 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MODENA PALERMO: LA SINTESI

Il big match di giornata sorride al Palermo. L’undici rosanero passa in casa del Modena e avvicina le vetta della graduatoria cadetta. La prima grande occasione della sfida è sui piedi di Brunori che arriva solo davanti a Gagno e incredibilmente colpisce la traversa. Rispondono i canarini che mandano Magnino al tiro di testa a due passi da Pigliacelli che riesce a deviare in calcio d’angolo. Al 23’ l’episodio che cambia la partita quando Oukhadda atterra Di Francesco lanciato verso la porta e rimedia un cartellino rosso diretto. Modena in dieci uomini e cambio per mister Bianco: fuori Bonfanti e dentro Cotali. Al 26’ Insigne calcia una bella punizione deviata da Gagno, poi al 35’ è Henderson a sbagliare clamorosamente un gol. Alto sopra la traversa un colpo di testa di Di Francesco al 39’ e nei minuti di recupero si fa rivedere il Modena con Zaro che di testa manda fuori di poco.

Nella ripresa doccia fredda per i gialloblù quando Henderson sul secondo palo riceve un bel pallone e lo manda in rete per il vantaggio rosanero. Tutto ancora più complicato per i canarini che, però, provano ad imbastire una reazione. Ci provano Magnino e Ponsi, ma senza successo e nel recupero arriva anche il raddoppio degli ospiti con Mancuso che riparte bene e arriva ad incrociare i pali battendo Gagno a pochi minuti dal termine della sfida.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MODENA PALERMO: IL TABELLINO

MODENA: Gagno; Oukhadda, Cauz, Zaro, Ponsi; Palumbo (46′ Duca), Gerli, Magnino; Tremolada (58′ Riccio); Bonfanti (25′ Cotali-73′ Guiebre), Manconi (58′ Falcinelli). A disp.: Seculin, Pergreffi, Vukusic, Giovannini, Battistella, Mondele, Abiuso. All.: Bianco

PALERMO: Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund (64′ Aurelio); Henderson (64′ Vasic), Gomes, Coulibaly (63′ Segre); Insigne (70′ Mancuso), Brunori, Di Francesco (70′ Stulac). A disp.: Desplanches, Kanuric, Nedelcearu, Graves, Marconi, Soleri. All.: Corini

Arbitro: Aureliano di Bologna

Reti: 47′ Henderson, 93′ Mancuso

Espulso: al 23′ Oukhadda (M) per fallo da ultimo uomo

Ammoniti: Lucioni, Coulibaly (P), Manconi, Duca (M)

