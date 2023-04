Video/ Modena Parma (1-1) gol e highlights: Benedyczak risponde a Diaw (Serie B)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MODENA PARMA: SEGNO X AL BRAGLIA

Andiamo a vedere video gol e highlights della sfida tutta emiliana Modena Parma conclusa con il risultato di 1-1. La gara inizia a ritmi abbastanza contenuti ma è lo squillo di Diaw, protagonista poco prima di un tu per tu vanificato, a stappare la partita in favore dei padroni di casa. Sugli sviluppi di corner è infatti l’attaccante dei canarini ad insaccare su assist di Tremolada al quarto d’ora. Passa esattamente un minuto e la risposta del Parma arriva grazie a Benedyczak: questa volta è un calcio di punizione a rimettere la situazione con Juric che mette in mezzo, Cobbaut che fa la sponda e il centravanti crociato a ribadire in rete.

Se le reti potevano idealmente sbloccare una partita molto chiusa, in realtà il canovaccio del match ritorna ad essere quello che era prima dell’1-1. Le squadre sembrano quasi più intenzionate a difendersi e lo si nota anche dai cambi soprattutto quando il Modena fa entrare Mosti per Tremolada e il Parma rileva Vazquez per Ansaldi. La partita infatti termina senza ulteriori reti ma soprattutto senza grandi sussulti da nessuna delle due parti. In questo modo il Parma guadagna un punto importante per rimanere in zona playoff mentre il Modena, anche se naturalmente sarebbe stato meglio vincere visti i quattro punti che distanziano i canarini dall’ottavo posto prima di questo match, si tiene stretto un punto contro un avversario temibile.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MODENA PARMA: TREMOLASSIST, BENE…DYCZAK!

Modena Parma non è stata una partita dai mille spunti, anche se qualcosa sul piano tecnico-tattico ha regalato. Per i padroni di casa da mettere a referto l’ennesimo assist di Tremolada che da diverse giornate ormai ha superato la doppia cifra, stavolta a servire il gol di Diaw. L’ex Vicenza arriva a quota otto gol stagionali grazie al guizzo che apre la partita.

Per il Parma positiva la prova di Benedyczak: il polacco classe 2000 torna a segnare dopo averlo fatto nel match interno col Palermo, arrivando a quota cinque e firmando quella che è di fatto la prima rete in trasferta. Molto bene anche Estevez, partita generosa e di sacrificio con gol sfiorato annesso. Se a brillare non sono né Zanimacchia né Vazquez, ci pensa Mihaila dalla panchina ad impensierire Gagno, spesso inoperoso come il suo collega-avversario Buffon.

IL TABELLINO

MODENA-PARMA 1-1

RETI: 14′ Diaw (M), 16′ Benedyczak (P)

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi (14′ st Ponsi), Renzetti; Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada (25′ st Mosti), Ionita (14′ st Duca); Diaw (14′ st Strizzolo). A disposizione: Seculin, Ferrarini, Cittadini, Bonfanti, Giovannini, De Maio, Panada, Coppolaro. Allenatore: Attilio Tesser.

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Delprato, Osorio, Cobbaut, Coulibaly; Estevez, Juric (10′ st Bernabé); Zanimacchia (28′ st Mihaila), Camara (1′ st Bonny), Benedyczak (1′ st Man); Vazquez (41′ st Ansaldi). A disposizione: Chichizola, Santurro, Balogh, Charpentier, Sohm, Circati, Inglese. Allenatore: Fabio Pecchia.

ARBITRO: Serra sez. Torino.

AMMONITI: Delprato (P).

