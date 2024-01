Video/ Modena Parma (3-0) gol e highlights: rovinosa caduta della capolista (27 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MODENA PARMA (3-0): LA PARTITA

Il Modena annienta la capolista Parma per tre reti a zero e raggiunge quota 31 punti in graduatoria. Un colpo importantissimo per i canarini che lottano per la zona play-off. Il Modena la sblocca con Battistella. Gerli serve il compagno di squadra che tira una sassata, Chichizola non può nulla, canarini avanti. Il Parma attacca a testa bassa ma subisce il raddoppio. Su un lancio dal centrocampo supera Balogh e Osorio e poi fredda Chichizola. La prima frazione non regala altre emozioni.

Nel secondo tempo il Parma prova a crederci ma Ponsi spegne definitivamente le speranze dei ducali. Battistella apre per Ponsi che è tenuto in gioco da Osorio, in diagonale cala il tris. Parma a caccia del gol della bandiera con Seculin che blinda la porta su Di Chiara. Vittoria meritata per il Modena e tonfo inaspettato del Parma.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MODENA PARMA (3-0): IL TABELLINO

MODENA (3-5-2): Seculin; Riccio, Zaro, Cauz; Ponsi, Battistella, Gerli (dal 91′ Mondele), Palumbo (dal 69′ Bozhanaj), Corrado (dal 70′ Cotali); Gliozzi (dal 57′ Strizzolo), Abiuso (dal 70′ Magnino).

A disposizione: Gagno, Vandelli, Vukusic, Giovannini, Tremolada.

Allenatore: Paolo Bianco.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Osorio (dal 68′ Camara), Balogh, Di Chiara; Sohm (dal 46′ Hernani), Estevez; Man (dal 57′ Benedyczak), Bernabé, Mihaila (dal 46′ Partipilo); Colak.

A disposizione: Turk, Corvi, Begic, Hainaut, Circati, Zagaritis, Cyprien.

Allenatore: Fabio Pecchia.

Arbitro: Rosario Abisso della sezione di Palermo.

Ammoniti: Riccio (M), Osorio (P), Battistella (M).

Marcatori: 16′ Battistella, 23′ Abiuso, 48′ Ponsi.

