Video Modena Pescara (risultato finale 2-1) gol e highlights della gara valida per la quinta giornata della Serie B 2025/2026.
VIDEO MODENA PESCARA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Alberto Braglia il Modena va sotto ma rimonta e vince per 2 a 1 contro il Pescara. Nel primo tempo le emozioni scarseggiano ed il direttore di gara opta per un metro di giudizio piuttosto rigido sin dai minuti iniziali rifliando addirittura quattro cartellini gialli ammonendo tre calciatori fra i padroni di casa ed uno tra gli ospiti già entro il 12′.
I gialloblu cominciano a farsi vedere in avanti incappando nella parata di Desplanches con Zampano e calciando alto poi con Cauz sempre al 27′. Il loro compagno Gliozzi dimostra di non avere una mira tanto migliore al 28′ ed al 31′ Dellavalle sostituisce Cauz, a rischio espulsione dopo il giallo rimediato in apertura.
I marchigiani tengono duro e si rivelano molto abili nello spezzare l’equilibrio verso il 40′ per merito della conclusione vincente trovata da Olzer. Nel secondo tempo gli Adriatici però concedono un calcio di rigore a causa di un fallo commesso dal neo entrato Gravillon che Gliozzi trasforma alla grande pareggiando per gli emiliani intorno al 52′.
Nel finale i Geminiani completano il sorpasso grazie alla rete messa a segno con un colpo di testa di Sersanti da calcio d’angolo al 59′. L’estremo difensore Desplanches tenta di tenere a galla i suoi disinnescando all’72’ Defrel sebbene agli uomini di mister Vivarini venga annullato anche un calcio di rigore con l’ausilio del VAR dopo un presunto intervento irregolare di Gerli nei confronti di Meazzi all’88’.
Questa importante vittoria consegna tre punti al Modena che sale così a 13 punti in vetta alla classifica di Serie B. L’avvio della stagione 2025/2026 sta invece diventando complicato per il Pescara rimanendo appunto fermo a quattro punti dopo la quinta giornata del campionato cadetto.