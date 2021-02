Video/ Modena Sambenedettese (4-1) highlights e gol. Poker degli emiliani (Serie C)

Secondo poker consecutivo in casa per il Modena che liquida la Sambenedettese con un 4-1. Le cose si mettono subito benissimo per gli uomini di Mignani che al 10′ passano in vantaggio grazie alla deviazione vincente di Spagnoli sul cross di Gerli, poco reattivo Laborda che si tuffa quando ormai è troppo tardi. Un pomeriggio assolutamente da dimenticare per il portiere ospite, sempre incerto sulle uscite e che al netto di un paio di interventi provvidenziali è stato tra i peggiori in campo, i suoi errori hanno decisamente spianato la strada alla goleada dei gialloblù. Deludente la reazione della squadra allenata da Montero che si rende pericolosa solamente sugli sviluppi di un calcio piazzato con Gagno che a differenza del suo omologo è sempre posizionato bene in mezzo ai pali e in presa alta blocca la sfera. All’inizio della ripresa la situazione precipita per la Samb: Muroni pesca il jolly con un gran tiro dalla lunga distanza che vale il raddoppio dei padroni di casa, sulle ali dell’entusiasmo i canarini continuano ad attaccare e a poco più di venti minuti dal novantesimo archiviano definitivamente la pratica con Monachello che approfitta del doppio svarione di Laborda che prima va a caccia di farfalle e poi si fa passare il pallone in mezzo alle gambe, come l’amatore che va a giocare al campetto sotto casa con i colleghi dopo il lavoro. Castiglia su calcio d’angolo infierisce con un bel colpo di testa, anche qui l’estremo difensore rossoblù poteva fare meglio facendosi infilare sul suo palo, tradito inoltre dallo sfortunato tocco di un suo compagno. Poco prima del triplice fischio Lescano addolcisce lievemente la pillola e rende il passivo leggermente meno pesante. Resta comunque la netta vittoria degli emiliani che salgono così – momentaneamente – al secondo posto, scavalcando il Sudtirol che ha pareggiato 1-1 con il Padova. Momentaneamente, perché il Perugia con due partite da recuperare in teoria potrebbe ancora balzare in testa alla classifica di Serie C girone B.

VIDEO MODENA SAMBENEDETTESE 4-1, IL TABELLINO

MODENA-SAMBENEDETTESE 4-1 (1-0)

MODENA (5-3-2): Gagno; Mattioli, Zaro, Ingegneri (46′ Prezioso), Pergreffi, Mignanelli; Castiglia (87′ Vaccari), Gerli, Muroni (81′ Sodinha); Luppi (47′ Monachello), Spagnoli (81′ Tulissi). All. Michele Mignani.

SAMBENEDETTESE (3-5-2): Laborda; Enrici (78′ Serafino), D’Ambrosio, Biondi; Fazzi, Angiulli, Rossi (55′ Chacon), D’Angelo, Trillo (55′ Padovan). All. Paolo Montero.

ARBITRO: Luigi Chiarella (Sez. di Bari).

AMMONITI: Nessuno.

RECUPERO: 0′ pt, 3′ st.

MARCATORI: 11′ Spagnoli (M), 53′ Muroni (M), 70′ Monachello (M), 74′ Castiglia (M), 89′ Lescano (S).

