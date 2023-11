Video/ Modena Sampdoria (0-2) gol e highlights: prima rete di Esposito! (Serie B, 11 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MODENA SAMPDORIA: LA SINTESI

Allo Stadio Alberto Braglia la Sampdoria supera in trasferta il Modena per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Bianco partono bene affacciandosi in zona offensiva subito al 1′ con una conclusione di Tremolada finita a lato della porta avversaria. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Pirlo crescono riuscendo poi a passare in vantaggio al 31′ grazie alla rete messa a segno da Sebastiano Esposito, bravo a capitalizzare con un pallonetto l’assist offertogli da De Luca. Il loro collega Kasami sfiora poi il bis al 38′ sparando largo di pochissimo.

Diretta/ Modena Sampdoria (risultato finale 0-2): Kasami trova il raddoppio! (Serie B, 11 novembre 2023)

Nel secondo tempo i gialloblu ricominciano con lo spirito giusto per tentare di acciuffare il pareggio ed i blucerchiati si salvano al 48′ quando Stankovic disinnesca in angolo il tiro insidioso di Bonfanti. Nell’ultima parte dell’incontro i liguri trovano il gol del raddoppio al 63′ per merito di Kasami, su suggerimento di Vieira, e centrano la traversa al 79′ con Esposito. I Canarini restano in inferiorità numerica dal 77′ a causa dell’espulsione per doppio giallo rimediata da Abiuso.

Diretta/ Monza Sampdoria Primavera (risultato finale 2-0): bel successo brianzolo! (10 novembre 2023)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giovanni Ayroldi, proveniente dalla sezione di Molfetta, oltre ad aver espulso Abiuso per doppia ammonizione tra i padroni di casa, ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Magnino, Guiebre e Battistella da un lato, Depaoli, Borini e Giordano dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo tredicesimo turno del campionato cadetto permettono alla Sampdoria di salire a quota 13 nella classifica della Serie B mentre il Modena non si muove, rimanendo fermo a 22 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MODENA SAMPDORIA: IL TABELLINO

Modena-Sampdoria 0 a 2 (p.t. 0-1)

Video/ Sampdoria Palermo (1-0) gol e highights: Borini piega i rosanero (4 novembre 2023)

Reti: 31′ Se. Esposito(S); 63′ Kasami(S).

Assist: 31′ De Luca(S); 63′ Vieira(S).

MODENA (4-3-2-1) – Gagno; Oukhadda, Riccio, Zaro, Ponsi; Palumbo, Magnino, Duca; Tremolada, Manconi; Bonfanti. A disposizione: Seculin, Cauz, Cotali, Guiebre, Pergreffi, Vukusic, Battistella, Bozhanaj, Giovannini, Mondele, Abiuso, Falcinelli. Allenatore: Bianco.

SAMPDORIA (4-3-2-1) – Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Kasami, Yepes, Vieira; Esposito, Borini; De Luca. A disposizione: Ravaglia, Tantalocchi, Barreca, A. Conti, Costantino, D’Amore, Stojanovic, F. Conti, Panada, Ricci, Askildsen, Delle Monache, La Gumina. Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Giovanni Ayroldi (sezione di Molfetta).

Ammoniti: 19′ Magnino(M); 24′ Depaoli(S); 73′ Guiebre(M); 74′ Borini(S); 77′, 77′ Abiuso(M); 81′ Battistella(M); 82′ Giordano(S).

Espulsi: 77′ Abiuso(M).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MODENA SAMPDORIA













© RIPRODUZIONE RISERVATA