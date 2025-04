VIDEO MODENA SASSUOLO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Alberto Braglia il Sassuolo vince brillantemente in trasferta contro il Modena per 3 a 1 nel derby emiliano. Nel primo tempo i neroverdi ci provano subito al 12′ quando Gagno evita il peggio su un tiro-cross molto insidioso provato da Toljan. Gli ospiti guidati dal tecnico Grosso insistono al 24′ con una soluzione imprecisa di Berardi, il quale aggiusta poi la mira al 36′ per siglare il gol che spezza l’equilibrio sfruttando al meglio un rimpallo favorevole.

Sul fronte opposto Di Pardo non concretizza invece una chance per pareggiare al 44′. Nel secondo tempo i Canarini reagiscono segnando la rete del momentaneo pareggio all’ora di gioco per merito di Santoro, autore di una giocata improvvisa che spiazza la retroguardia avversaria su suggerimento di Caso.

Nel finale ci pensa Laurienté, liberato da Toljan, a riportare avanti la capolista al 64′. Il loro collega Moro cala il tris definitivo su passaggio di Iannoni al 76′ ed il gol realizzato da Zaro viene invece annullato per fallo in attacco dello stesso su segnalazione del VAR al 90′.

Questa vittoria consegna tre nuovi punti al Sassuolo che tocca in questo modo quota 75 nella classifica della Serie B stagione 2024/2025. Niente da fare invece per il Modena, costretto ad accontenarsi dei suoi 41 punti già racimolati prima di questo turno di campionato.

VIDEO MODENA SASSUOLO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS