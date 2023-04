Video/ Modena Spal (0-0) gol e highlights: pari senza reti! (Serie B)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MODENA SPAL (0-0): LA PARTITA

Un punto a testa per Modena e Spal, al termine del match dello stadio Alberto Braglia valido per la trentaquattresima giornata di Serie B. Nessuna delle due formazioni riesce a trovare lo spunto decisivo per stappare la lattina, nonostante le tante emozioni ed occasioni create in questi 90 minuti di gioco. Nel primo tempo sono i ferraresi ad attaccare con più convinzione, grazie agli spunti di La Mantia, e soprattutto Radja Nainggolan: al 26esimo tiro al volo strepitoso dell’ex Roma, ed un minuto più tardi inserimento in area perfetto e girata che sfiora il palo e termina di un soffio a lato. Giocatore ovviamente fuori categoria, che in questa categoria domina.

Nel secondo tempo i canarini alzano i ritmi, e dopo neanche 3 minuti Ionita fa tremare il palo con una botta terrificante dai 25 metri, sulla quale l’estremo difensore biancazzurro non sarebbe potuto intervenire. Al 66esimo ancora gialloblù pericolosi, con Meccariello che di testa salva praticamente un gol, anticipando Silvestri sul più bello. Al 76esimo rispondono gli spallini, con Moncini che ci prova con una conclusione difficilissima, che termina alta. All’82esimo Alfonso salva il risultato con un miracolo sul colpo di testa ravvicinato di Diaw, ed un minuto più tardi può soltanto soffiare sulla conclusione di Giovannini da fuori area, che si perde sul fondo. All’86esimo ultima grande emozione, con Gagno che vola e mette in corner l’incornata di Moncini.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MODENA SPAL (0-0): TABELLINO

MODENA: Gagno R., Oukhadda S., Silvestri T., Pergreffi A., Renzetti F. (dal 1′ st Ponsi F.), Magnino L., Gerli F., Ionita A. (dal 28′ st Duca E.), Tremolada L. (dal 1′ st Giovannini R.), Falcinelli D. (dal 11′ st Strizzolo L.), Diaw D. (dal 40′ st Bonfanti N.). A disposizione: Seculin A., Giovannini R., Ponsi F., Strizzolo L., Duca E., Bonfanti N., Armellino M., Cittadini G., Coppolaro M., De Maio S., Mosti N., Panada S. Allenatore: Tesser A..

SPAL: Alfonso E., Dickmann L. (dal 23′ st Fiordaliso A.), Arena M. (dal 30′ st Dalle Mura C.), Meccariello B., Tripaldelli A., Contiliano N., Prati M., Maistro F. (dal 45’+4 st Zanellato N.), Nainggolan R. (dal 23′ st Tunjov G.), Moncini G., La Mantia A. (dal 22′ st Rauti N.). A disposizione: Gabriel Brazao, Pomini A., Rauti N., Fiordaliso A., Tunjov G., Dalle Mura C., Zanellato N., Celia R., Fetfatzidis G., Murgia A., Peda P., Rabbi S. Allenatore: Oddo M..

Reti: –

Ammonizioni: al 19′ pt Silvestri T. (Modena) al 35′ st Meccariello B. (Spal).

