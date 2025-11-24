Video Modena Sudtirol (risultato finale 0-0) gol e highlights della gara valida per la tredicesima giornata della Serie B 2025/2026.
VIDEO MODENA SUDTIROL, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Alberto Braglia finisce con un pareggio senza reti per 0 a 0 l’incontro fra il Modena ed il Sudtirol. Nel primo tempo i Canarini sembrano inizialmente cominciare bene la partita con uno spunto di Defrel murato però sul nascere verso il 13′ dalla retroguardia avversaria, attenta nel farsi trovare pronta.
I minuti scorrono sul cronometro e l’incontro di rivela essere avaro di emozioni con entrambe le compagini incapaci di creare azioni pericolose degne di nota finchè Pyythia spreca un’opportunità interessante al 20′, sul lancio dalla sinistra offertogli da Zampano.
Nel secondo tempo gli uomini guidati dal tecnico Fabrizio Castori tentano di combinare qualcosa al 58′ sebbene incappino nella parata dell’estremo difensore Chichizola con una soluzione inefficace firmata dal neo entrato Casiraghi, inserito dall’avvio della ripresa.
Nel finale i biancorossi non aggiustano la propria mira nemmeno al 65′ gettando alle ortiche una chance con Tronchin. Sul fronte opposto anche Sersanti al 67′ non è capace di battere Adamonis ed ancora Sersanti spara largo al 74′ così come fa pure Tonoli all’81’.
Questo punteggio assegna un punto ad entrambe le compagini in questa tredicesima giornata del campionato cadetto. In questo modo il Modena tocca quota ventisei nella classifica della Serie B 2025/2026 mentre il Sudtirol raggiunge invece i tredici punti.